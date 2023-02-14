https://sputnikarabic.ae/20230214/عودة-تدريجية-للسكان-إلى-مقاطعة-خيرسون-1073496954.html
عودة تدريجية للسكان إلى مقاطعة خيرسون
عودة تدريجية للسكان إلى مقاطعة خيرسون
أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تسجل عودة تدريجية للسكان إلى مقاطعة خيرسون. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:19+0000
2023-02-14T09:19+0000
2023-02-14T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح سالدو في مقابلة على قناة "تافريا" التلفزيونية، "بدأ الناس تدريجيا بالعودة إلى مقاطعة خيرسون، ونرى هذا في حجم منتجات المخابز، وكمية المنتجات البترولية التي يتم بيعها في المنطقة".وتابع سالدو: "العمل سيشمل المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية، ودعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض".وفي السياق ذاته، يذكر أن مقاطعة خيرسون انضمت لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى في المقاطعة، ولا تزال كييف تقصف أراضي هذه المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230214/كييف-تعد-سيناريو-لتشويه-أداء-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1073494834.html
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روسيا
عودة تدريجية للسكان إلى مقاطعة خيرسون
09:19 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تسجل عودة تدريجية للسكان إلى مقاطعة خيرسون.
وأوضح سالدو في مقابلة على قناة "تافريا" التلفزيونية، "بدأ الناس تدريجيا بالعودة إلى مقاطعة خيرسون، ونرى هذا في حجم منتجات المخابز، وكمية المنتجات البترولية التي يتم بيعها في المنطقة".
وتابع سالدو: "اعتبارا من 1 مارس/ آذار، ستخضع مقاطعة خيرسون للمعايير الاجتماعية الروسية في تقديم المساعدة والدعم للسكان، وستبدأ جميع البرامج العاملة في روسيا في الظهور في مقاطعة خيرسون"، وأضاف أن "الدولة تحرص على مصالح الناس وتسعى جاهدة لتزويدهم بأفضل الظروف المعيشية".
وتابع سالدو: "العمل سيشمل المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية، ودعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض".
وفي السياق ذاته، يذكر أن مقاطعة خيرسون انضمت لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى في المقاطعة، ولا تزال كييف تقصف أراضي هذه المقاطعة.