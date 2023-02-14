https://sputnikarabic.ae/20230214/فيروس-ماربورغ-ينتشر-في-غينيا-الاستوائية-وفاة-9-أشخاص-و4-آلاف-في-الحجر-الصحي-1073523905.html

فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... وفاة 9 أشخاص و4 آلاف في الحجر الصحي

فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... وفاة 9 أشخاص و4 آلاف في الحجر الصحي

أعلنت غينيا الاستوائية، اليوم الثلاثاء، عن أول ظهور لفيروس "ماربورغ"، وذلك بعد وفاة 9 أشخاص على الأقل. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T16:01+0000

2023-02-14T16:01+0000

2023-02-14T16:01+0000

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وفرضت الدولة الصغيرة الواقعة في وسط أفريقيا، الحجر الصحي على أكثر من 4000 شخص داخل منازلهم، فيما قيّدت الحركة الأسبوع الماضي في إقليمها، كي نتيم، وذلك بعد اكتشاف حمى نزفية غير معروفة.كما قيدّت دولة الكاميرون المجاورة لغينيا الاستوائية الحركة على طول حدودها، بسبب مخاوفها من عدوى "ماربورغ".وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بالإضافة إلى التسع وفيات، فقد أبلغت غينيا الاستوائية عن 16 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس "ماربورغ"، مع ظهور أعراض عليهم تشمل الحمى والتعب والقيء الملطخ بالدم والإسهال.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي، في بيان:ما هو فيروس "ماربورغ" وأعراضه؟هو مرض خطير يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.كيفية انتقال الفيروسينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.أول اكتشاف للفيروستم التعرف على فيروس "ماربورغ" لأول مرة في عام 1967، عندما حدثت فاشيات من الحمى النزفية في وقت واحد في مختبرات في ماربورغ وفرانكفورت، في ألمانيا وفي بلغراد، يوغوسلافيا (صربيا الآن).طرق العلاجلا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاج فيروس "ماربورغ"، ومع ذلك، فإن الرعاية الداعمة - الإماهة بالسوائل الفموية أو الوريدية - وعلاج أعراض معينة تحسن معدلات البقاء على قيد الحياة.

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