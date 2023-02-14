https://sputnikarabic.ae/20230214/فيزياء-الوقت-والعمر-وأقصر-نبضة-إلكترونية-وإنقاذ-الأرواح-بمتلازمة-القلب-المكسور-1073518076.html
فيزياء الوقت والعمر وأقصر نبضة إلكترونية وإنقاذ الأرواح بمتلازمة القلب المكسور
فيزياء الوقت والعمر وأقصر نبضة إلكترونية وإنقاذ الأرواح بمتلازمة القلب المكسور
الكبار والأطفال لا يختبرون الوقت بنفس الطريقة... فلماذا؟. الانهيارات الجليدية التي تخلق موائل لمجموعة أكبر من الطيور في جبال الألب. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T13:51+0000
2023-02-14T13:51+0000
2023-02-14T13:51+0000
راديو
مرايا العلوم
فيزياء
متلازمة القلب المنكسر
الشمس
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فيزياء الوقت والعمر وأقصر نبضة إلكترونية وإنقاذ الأرواح بمتلازمة القلب المكسور
فيزياء الوقت والعمر وأقصر نبضة إلكترونية وإنقاذ الأرواح بمتلازمة القلب المكسور
فقدان الأدلة على تواصل الأشجار عبر شبكة خشبية عريضة... العلماء يتوصلون إلى أقصر نبضة إلكترونية لتسريع نقل البيانات.نص الحلقة:- درس العلماء سبب اختلاف الكبار والصغار في إدراك الوقت... وفقا للباحثين، استخدم الأطفال الاستدلال التمثيلي لقياس الوقت. كما يتعلم الأطفال عادة عن الزمن العام أو المطلق. وتستمر التطورات ليتم تغيير الاستدلال التمثيلي إلى استدلال العينات. ويخضع الوقت في الكبار للعوامل النفسية أكثر وما إذا كانت الأحداث مثيرة أو مملة.- وجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على الفطريات الجذرية أنه لا توجد أدلة كافية على الفكرة الشائعة بأن الأشجار تتواصل وتتشارك الموارد عبر هذه الشبكات تحت الأرض..- يقول العلماء إن التعرف والفهم الأفضل للشكل الأقل شهرة لمتلازمة القلب المنكسر، متلازمة تاكوتسوبو، يمكن أن يكون مفتاحا للحماية من الموت القلبي المفاجئ.كذلك نلتقي في الثقب الذهبي فولفجانج باولي، عالم الفيزياء النظرية وأحد رواد فيزياء الكم، والذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945 لمساهمته الحاسمة من خلال اكتشافه لقانون جديد للطبيعة، مبدأ الاستبعاد أو مبدأ باولي. وقد تضمن الاكتشاف نظرية الدوران المغزلي، وهي أساس نظرية بنية المادة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
الشمس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, فيزياء, متلازمة القلب المنكسر, الشمس, аудио
مرايا العلوم, فيزياء, متلازمة القلب المنكسر, الشمس, аудио
فيزياء الوقت والعمر وأقصر نبضة إلكترونية وإنقاذ الأرواح بمتلازمة القلب المكسور
تابعنا عبر
الكبار والأطفال لا يختبرون الوقت بنفس الطريقة... فلماذا؟. الانهيارات الجليدية التي تخلق موائل لمجموعة أكبر من الطيور في جبال الألب.
فقدان الأدلة على تواصل الأشجار عبر شبكة خشبية عريضة... العلماء يتوصلون إلى أقصر نبضة إلكترونية لتسريع نقل البيانات.
- درس العلماء سبب اختلاف الكبار والصغار في إدراك الوقت... وفقا للباحثين، استخدم الأطفال الاستدلال التمثيلي لقياس الوقت. كما يتعلم الأطفال عادة عن الزمن العام أو المطلق. وتستمر التطورات ليتم تغيير الاستدلال التمثيلي إلى استدلال العينات. ويخضع الوقت في الكبار للعوامل النفسية
أكثر وما إذا كانت الأحداث مثيرة أو مملة.
- يمكن أن تؤدي التدفقات الهائلة للثلوج أسفل المنحدرات الجبلية إلى إزالة الغابات الكثيفة وإفساح المجال للشجيرات والأشجار الصغيرة، ما يسمح لمجموعة أكثر تنوعا من الطيور بالعيش في المنطقة المتضررة.
- وجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على الفطريات الجذرية أنه لا توجد أدلة كافية على الفكرة الشائعة بأن الأشجار تتواصل وتتشارك الموارد عبر هذه الشبكات تحت الأرض..
- تم توليد نبضة قصيرة قياسية من الإلكترونات فقط 53 جزءا من المليار من الثانية - إنها سريعة جدا لدرجة أنها قد تسمح للمجاهر بالتقاط صور للإلكترونات وهي تقفز بين الذرات وتساعد أكثر في تسريع نقل البيانات.
- يقول العلماء إن التعرف والفهم الأفضل للشكل الأقل شهرة لمتلازمة القلب المنكسر
، متلازمة تاكوتسوبو، يمكن أن يكون مفتاحا للحماية من الموت القلبي المفاجئ.
- في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي لنتعرف على مصطلحات مهمة مثل الكروموسفير أو جو الشمس أو ما يعرف بالمتكور الملون أو الغلاف اللوني وهو الطبقة الغازية الرقيقة من سطح الشمس المعرضة للفضاء الكوني، سمكها نحو 2000 كيلومتر، وهي تعلو طبقة أخرى غير منتظمة تسمى الغلاف الضوئي الشمسي "فوتوسفير".
كذلك نلتقي في الثقب الذهبي فولفجانج باولي، عالم الفيزياء النظرية وأحد رواد فيزياء الكم، والذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945 لمساهمته الحاسمة من خلال اكتشافه لقانون جديد للطبيعة، مبدأ الاستبعاد أو مبدأ باولي. وقد تضمن الاكتشاف نظرية الدوران المغزلي، وهي أساس نظرية بنية المادة.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد