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https://sputnikarabic.ae/20230214/فيفا-يعلن-عن-نظام-جديد-لكأس-العالم-للأندية-ابتداء-من-2025-1073530428.html
"فيفا" يعلن عن نظام جديد لكأس العالم للأندية ابتداء من 2025
"فيفا" يعلن عن نظام جديد لكأس العالم للأندية ابتداء من 2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل النظام الجديد من بطولة كأس العالم للأندية والذي سيتم تطبيقه من عام 2025. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T18:12+0000
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وقال "فيفا" في بيانه، إن نسخة مونديال الأندية التي ستقام في 2025 ستكون بمشاركة 32 فريقا.ووفقا للبيان، تقام النسخة الأولى من البطولة في يونيو،حزيران 2025 بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي بالكامل.ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من يونيو إلى يوليو/تموز 2025.كما أكد البيان الموافقة على استضافة السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وكان المغرب هو آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/شباط الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته.وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).
https://sputnikarabic.ae/20230214/رسميا-السعودية-تفوز-بتنظيم-كأس-العالم-للأندية-2023-1073527102.html
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رياضة, كأس العالم للأندية, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الأهلي
رياضة, كأس العالم للأندية, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الأهلي

"فيفا" يعلن عن نظام جديد لكأس العالم للأندية ابتداء من 2025

18:12 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANASريال مدريد
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANAS
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل النظام الجديد من بطولة كأس العالم للأندية والذي سيتم تطبيقه من عام 2025.
وقال "فيفا" في بيانه، إن نسخة مونديال الأندية التي ستقام في 2025 ستكون بمشاركة 32 فريقا.
وحدد "فيفا" في بيانه عدد مقاعد القارات في البطولة بنسختها الجديدة والتي ستكون عبارة عن 12 مقعدا لأوروبا، و4 مقاعد لأفريقيا، و4 لآسيا، و4 مقاعد لقارة أمريكا الشمالية، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، ومقعد لأوقيانوسيا ومثله للبلد المستضيف.
ووفقا للبيان، تقام النسخة الأولى من البطولة في يونيو،حزيران 2025 بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي بالكامل.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من يونيو إلى يوليو/تموز 2025.
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
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رسميا... السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2023
17:16 GMT
كما أكد البيان الموافقة على استضافة السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان المغرب هو آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/شباط الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته.
وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).
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