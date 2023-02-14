https://sputnikarabic.ae/20230214/قلق-في-الناتو-من-احتمال-نفاد-مخزون-الذخيرة-في-غضون-أيام-في-حال-مواجهة-روسيا-1073499666.html

قلق في "الناتو" من احتمال نفاد مخزون الذخيرة في غضون أيام في حال مواجهة روسيا

قلق في "الناتو" من احتمال نفاد مخزون الذخيرة في غضون أيام في حال مواجهة روسيا

أعرب دبلوماسي أوروبي عن مخاوفه من احتمالية نفاد مخزون الذخيرة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في غضون أيام، في حال مواجهة روسيا، خلال عمليتها العسكرية الخاصة في... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T10:19+0000

2023-02-14T10:19+0000

2023-02-14T10:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الناتو

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

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وحذر، أمس الاثنين، في تصريحات صحفية من أنه "إذا خاضت أوروبا حربا مع روسيا، فإن مخزونات بعض دولها ستنفد خلال أيام"، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الناتو" أجرى مؤخرا إحصاء غير معهود لمخزونات الذخائر المتبقة، وأكد أنه "سيكون مصدوما للغاية ما لم يرفع "الناتو" المستويات المطلوبة لمخزونات الذخيرة".وتابع مبينا أن "الناتو وضع أهدافا لمستويات مخزونات الذخيرة المطلوبة، وكل دولة كانت لها مستوياتها المعينة من الذخيرة، إلا أن هذه الأهداف لم يكن يتم الوفاء بها في أغلب الأحيان قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وواصل الدبلوماسي الأوروبي في حديثه أن "تلك المخزونات تنخفض بشكل كبير في الوقت الحالي، بسبب النزاع في أوكرانيا"، متوقعا أن: "الناتو" سيرفع على الأرجح من الأهداف المطلوبة لمستويات مخزونات الذخيرة المطلوبة من كل دولة".تأتي تصريحات المسؤول الأوروبي، بعدما أشار تقرير أمريكي، يوم الخميس الماضي، إلى أن إحجام الحلفاء الأوروبيين عن تنفيذ إشاراتهم السابقة، أثار ‏الشكوك بشأن "إمكانية وصول عدد كاف من الدبابات إلى أوكرانيا في الوقت المناسب، لمواجهة ‏هجوم روسي متوقع".وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "هذه الشكوك المفاجئة تكشف أن الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تمتلك عددا أقل من الدبابات التشغيلية، التي من الممكن توفيرها، في وقت يشهد توترا جيوسياسيا متزايدا".

https://sputnikarabic.ae/20230214/ستولتنبرغ-أوكرانيا-تستنزف-مخزون-الناتو-من-الذخيرة-1073480716.html

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