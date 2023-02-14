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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/قلق-في-الناتو-من-احتمال-نفاد-مخزون-الذخيرة-في-غضون-أيام-في-حال-مواجهة-روسيا-1073499666.html
قلق في "الناتو" من احتمال نفاد مخزون الذخيرة في غضون أيام في حال مواجهة روسيا
قلق في "الناتو" من احتمال نفاد مخزون الذخيرة في غضون أيام في حال مواجهة روسيا
أعرب دبلوماسي أوروبي عن مخاوفه من احتمالية نفاد مخزون الذخيرة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في غضون أيام، في حال مواجهة روسيا، خلال عمليتها العسكرية الخاصة في... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T10:19+0000
2023-02-14T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
أخبار أوكرانيا
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العالم
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وحذر، أمس الاثنين، في تصريحات صحفية من أنه "إذا خاضت أوروبا حربا مع روسيا، فإن مخزونات بعض دولها ستنفد خلال أيام"، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الناتو" أجرى مؤخرا إحصاء غير معهود لمخزونات الذخائر المتبقة، وأكد أنه "سيكون مصدوما للغاية ما لم يرفع "الناتو" المستويات المطلوبة لمخزونات الذخيرة".وتابع مبينا أن "الناتو وضع أهدافا لمستويات مخزونات الذخيرة المطلوبة، وكل دولة كانت لها مستوياتها المعينة من الذخيرة، إلا أن هذه الأهداف لم يكن يتم الوفاء بها في أغلب الأحيان قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وواصل الدبلوماسي الأوروبي في حديثه أن "تلك المخزونات تنخفض بشكل كبير في الوقت الحالي، بسبب النزاع في أوكرانيا"، متوقعا أن: "الناتو" سيرفع على الأرجح من الأهداف المطلوبة لمستويات مخزونات الذخيرة المطلوبة من كل دولة".تأتي تصريحات المسؤول الأوروبي، بعدما أشار تقرير أمريكي، يوم الخميس الماضي، إلى أن إحجام الحلفاء الأوروبيين عن تنفيذ إشاراتهم السابقة، أثار ‏الشكوك بشأن "إمكانية وصول عدد كاف من الدبابات إلى أوكرانيا في الوقت المناسب، لمواجهة ‏هجوم روسي متوقع".وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "هذه الشكوك المفاجئة تكشف أن الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تمتلك عددا أقل من الدبابات التشغيلية، التي من الممكن توفيرها، في وقت يشهد توترا جيوسياسيا متزايدا".
https://sputnikarabic.ae/20230214/ستولتنبرغ-أوكرانيا-تستنزف-مخزون-الناتو-من-الذخيرة-1073480716.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

قلق في "الناتو" من احتمال نفاد مخزون الذخيرة في غضون أيام في حال مواجهة روسيا

10:19 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
شعار حلف شمال الأطلسي
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعرب دبلوماسي أوروبي عن مخاوفه من احتمالية نفاد مخزون الذخيرة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في غضون أيام، في حال مواجهة روسيا، خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وحذر، أمس الاثنين، في تصريحات صحفية من أنه "إذا خاضت أوروبا حربا مع روسيا، فإن مخزونات بعض دولها ستنفد خلال أيام"، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الناتو" أجرى مؤخرا إحصاء غير معهود لمخزونات الذخائر المتبقة، وأكد أنه "سيكون مصدوما للغاية ما لم يرفع "الناتو" المستويات المطلوبة لمخزونات الذخيرة".
وتابع مبينا أن "الناتو وضع أهدافا لمستويات مخزونات الذخيرة المطلوبة، وكل دولة كانت لها مستوياتها المعينة من الذخيرة، إلا أن هذه الأهداف لم يكن يتم الوفاء بها في أغلب الأحيان قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستنزف مخزون الناتو من الذخيرة
03:00 GMT
وواصل الدبلوماسي الأوروبي في حديثه أن "تلك المخزونات تنخفض بشكل كبير في الوقت الحالي، بسبب النزاع في أوكرانيا"، متوقعا أن: "الناتو" سيرفع على الأرجح من الأهداف المطلوبة لمستويات مخزونات الذخيرة المطلوبة من كل دولة".
تأتي تصريحات المسؤول الأوروبي، بعدما أشار تقرير أمريكي، يوم الخميس الماضي، إلى أن إحجام الحلفاء الأوروبيين عن تنفيذ إشاراتهم السابقة، أثار ‏الشكوك بشأن "إمكانية وصول عدد كاف من الدبابات إلى أوكرانيا في الوقت المناسب، لمواجهة ‏هجوم روسي متوقع".
وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "هذه الشكوك المفاجئة تكشف أن الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تمتلك عددا أقل من الدبابات التشغيلية، التي من الممكن توفيرها، في وقت يشهد توترا جيوسياسيا متزايدا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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