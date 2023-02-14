https://sputnikarabic.ae/20230214/كوريا-الشمالية-تكشف-النقاب-عن-تصميم-طابع-بريدي-جديد-يظهر-كيم-جونغ-أون-مع-ابنته-وخلفهم-الصواريخ-1073495175.html
كوريا الشمالية تكشف النقاب عن طابع بريدي جديد يظهر كيم جونغ أون مع ابنته وخلفهما الصواريخ
كوريا الشمالية تكشف النقاب عن طابع بريدي جديد يظهر كيم جونغ أون مع ابنته وخلفهما الصواريخ
كشفت كوريا الشمالية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن "تصميم طوابع بريدية جديدة تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته كيم جو-آي وخلفهما الصواريخ. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:38+0000
2023-02-14T08:38+0000
2023-02-14T08:56+0000
كوريا الشمالية
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وقال مكتب البريد الكوري الشمالي، إن "هناك 8 طوابع جديدة، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير/ شباط الجاري"، مشيرا إلى أنها تحمل صور تفقد الزعيم كيم جونغ-أون لإطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات في 18 نوفمبر تشرين الثاني الماضي".أضاف أن "الطوابع الثمانية تضم، 5 طوابع تظهر الزعيم كيم جونغ-أون وابنته كيم جو-آي معا، وطابعين يظهران الصاروخ فقط، وطابعا واحدا يظهر الزعيم الشمالي كيم جونغ-أون فقط".وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية رسميا، عن إجرائها عرضا عسكريا مهيبا، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، وأقيم العرض، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ؛ وحضره رئيس الدولة، كيم جونغ أون مع قرينته وابنته.وشاركت وحدات عسكرية وتاريخية في الحدث، إضافة إلى طائرات ودبابات، ووحدات صاروخية استراتيجية، ووحدات نووية تكتيكية، وتقنيات أخرى؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.وحضر كيم جونغ أون مع ابنته وزوجته لي سول جو، وكذلك عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لـ"حزب العمال" الكوري، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس الوزراء كيم دوك هون.
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سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية تكشف النقاب عن طابع بريدي جديد يظهر كيم جونغ أون مع ابنته وخلفهما الصواريخ
08:38 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
كشفت كوريا الشمالية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن "تصميم طوابع بريدية جديدة تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته كيم جو-آي وخلفهما الصواريخ.
وقال مكتب البريد الكوري الشمالي
، إن "هناك 8 طوابع جديدة، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير/ شباط الجاري"، مشيرا إلى أنها تحمل صور تفقد الزعيم كيم جونغ-أون لإطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات في 18 نوفمبر تشرين الثاني الماضي".
أضاف أن "الطوابع الثمانية تضم، 5 طوابع تظهر الزعيم كيم جونغ-أون وابنته كيم جو-آي معا، وطابعين يظهران الصاروخ فقط، وطابعا واحدا يظهر الزعيم الشمالي كيم جونغ-أون فقط".
وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية رسميا، عن إجرائها عرضا عسكريا مهيبا، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش
الشعبي الكوري، وأقيم العرض، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ؛ وحضره رئيس الدولة، كيم جونغ أون مع قرينته وابنته.
وشاركت وحدات عسكرية وتاريخية في الحدث، إضافة إلى طائرات ودبابات، ووحدات صاروخية استراتيجية، ووحدات نووية تكتيكية، وتقنيات أخرى؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وحضر كيم جونغ أون
مع ابنته وزوجته لي سول جو، وكذلك عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لـ"حزب العمال" الكوري، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس الوزراء كيم دوك هون.