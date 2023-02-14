https://sputnikarabic.ae/20230214/كييف-تعد-سيناريو-لتشويه-أداء-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1073494834.html

كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية

كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية بمساعدة وسائل الإعلام الغربية، تعد سيناريو لتشويه... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T08:34+0000

2023-02-14T08:34+0000

2023-02-14T08:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664441_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2209cfccb2d37df52b3ddcda174fffe3.jpg

وبيّن روغوف لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات الأوكرانية "تعتزم الترويج لقضية حول زيادة المخاطر على محطة الطاقة النووية، وسيتم التركيز على مزاعم عدم قدرة روسيا على ضمان التشغيل الآمن للمحطة".وأشار روغوف إلى أن مستوى المياه في خزان كاخوفسكي قد انخفض بالفعل إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، لكن هذا لم يؤثر على عمل محطة الطاقة النووية، والوضع هناك تحت السيطرة الكاملة من قبل العلماء النوويين الروس.ونوّه روغوف: "بدأ منسوب المياه في الانخفاض بعد أن دمرت القوات الأوكرانية مصبات دفع المياه في اتجاه مجرى النهر لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، وبدأت أيضا في تأخير تدفق المياه بشكل مصطنع من الشلالات العليا لخزانات دنيبر، كل هذا يؤثر بطبيعة الحال على مستوى المياه في خزان كاخوفسكي".أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا الحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230214/خبير-سويدي-تفجير-أمريكا-لخطوط-نورد-ستريم-يعد-بمثابة-حرب-اقتصادية-1073484738.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا