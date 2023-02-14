عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/كييف-تعد-سيناريو-لتشويه-أداء-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1073494834.html
كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية
كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية بمساعدة وسائل الإعلام الغربية، تعد سيناريو لتشويه... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:34+0000
2023-02-14T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664441_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2209cfccb2d37df52b3ddcda174fffe3.jpg
وبيّن روغوف لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات الأوكرانية "تعتزم الترويج لقضية حول زيادة المخاطر على محطة الطاقة النووية، وسيتم التركيز على مزاعم عدم قدرة روسيا على ضمان التشغيل الآمن للمحطة".وأشار روغوف إلى أن مستوى المياه في خزان كاخوفسكي قد انخفض بالفعل إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، لكن هذا لم يؤثر على عمل محطة الطاقة النووية، والوضع هناك تحت السيطرة الكاملة من قبل العلماء النوويين الروس.ونوّه روغوف: "بدأ منسوب المياه في الانخفاض بعد أن دمرت القوات الأوكرانية مصبات دفع المياه في اتجاه مجرى النهر لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، وبدأت أيضا في تأخير تدفق المياه بشكل مصطنع من الشلالات العليا لخزانات دنيبر، كل هذا يؤثر بطبيعة الحال على مستوى المياه في خزان كاخوفسكي".أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا الحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/خبير-سويدي-تفجير-أمريكا-لخطوط-نورد-ستريم-يعد-بمثابة-حرب-اقتصادية-1073484738.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664441_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_392fe5dcf462734a28c9e9007486709a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية

08:34 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية بمساعدة وسائل الإعلام الغربية، تعد سيناريو لتشويه سمعة محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه.
وبيّن روغوف لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات الأوكرانية "تعتزم الترويج لقضية حول زيادة المخاطر على محطة الطاقة النووية، وسيتم التركيز على مزاعم عدم قدرة روسيا على ضمان التشغيل الآمن للمحطة".

وتابع روغوف: "بدأت سلطات كييف بالفعل في تحريض الموضوع والقول بأن الروس يستعدون لكارثة بيئية، لأن انخفاض منسوب المياه في خزان كاخوفسكي يمكن أن يؤدي إلى فشل نظام تبريد المفاعل".

وأشار روغوف إلى أن مستوى المياه في خزان كاخوفسكي قد انخفض بالفعل إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، لكن هذا لم يؤثر على عمل محطة الطاقة النووية، والوضع هناك تحت السيطرة الكاملة من قبل العلماء النوويين الروس.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
ونوّه روغوف: "بدأ منسوب المياه في الانخفاض بعد أن دمرت القوات الأوكرانية مصبات دفع المياه في اتجاه مجرى النهر لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، وبدأت أيضا في تأخير تدفق المياه بشكل مصطنع من الشلالات العليا لخزانات دنيبر، كل هذا يؤثر بطبيعة الحال على مستوى المياه في خزان كاخوفسكي".

تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة غيغاوات واحدة.

في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
خبير سويدي: تفجير أمريكا لخطوط "نورد ستريم" يعد بمثابة "حرب اقتصادية"
07:49 GMT
أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا الحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала