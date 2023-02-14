كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية بمساعدة وسائل الإعلام الغربية، تعد سيناريو لتشويه سمعة محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه.
وبيّن روغوف لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات الأوكرانية "تعتزم الترويج لقضية حول زيادة المخاطر على محطة الطاقة النووية، وسيتم التركيز على مزاعم عدم قدرة روسيا على ضمان التشغيل الآمن للمحطة".
وتابع روغوف: "بدأت سلطات كييف بالفعل في تحريض الموضوع والقول بأن الروس يستعدون لكارثة بيئية، لأن انخفاض منسوب المياه في خزان كاخوفسكي يمكن أن يؤدي إلى فشل نظام تبريد المفاعل".
وأشار روغوف إلى أن مستوى المياه في خزان كاخوفسكي قد انخفض بالفعل إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، لكن هذا لم يؤثر على عمل محطة الطاقة النووية، والوضع هناك تحت السيطرة الكاملة من قبل العلماء النوويين الروس.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
ونوّه روغوف: "بدأ منسوب المياه في الانخفاض بعد أن دمرت القوات الأوكرانية مصبات دفع المياه في اتجاه مجرى النهر لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، وبدأت أيضا في تأخير تدفق المياه بشكل مصطنع من الشلالات العليا لخزانات دنيبر، كل هذا يؤثر بطبيعة الحال على مستوى المياه في خزان كاخوفسكي".
تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة غيغاوات واحدة.
أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا الحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.