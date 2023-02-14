https://sputnikarabic.ae/20230214/لماذا-بدأت-واشنطن-باكتشاف-أجسام-غامضة-بشكل-مفاجئ-صحيفة-تكشف-الحقيقة-1073510034.html

لماذا بدأت واشنطن باكتشاف أجسام غامضة بشكل مفاجئ... صحيفة تكشف "الحقيقة"

لماذا بدأت واشنطن باكتشاف أجسام غامضة بشكل مفاجئ... صحيفة تكشف "الحقيقة"

كشفت صحيفة في تقرير مفصل نشرته، اليوم الثلاثاء، بعض التفاصيل حول ظاهرة رصد واشنطن "أجساما غامضة" في الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن الدرس الذي يمكن يتعلمه الجيش... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T12:35+0000

2023-02-14T12:35+0000

2023-02-14T12:35+0000

العالم

واشنطن

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073509799_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_684a9df6471ca216f13bd4e42fca7082.jpg

وأشارت "سي إن إن" في تقرير تحدث عن هذه الظاهرة، إلى أن من أحد الأسباب التي أسهمت بالكشف عن هذه الأجسام الغريبة هي أنه بعد أيام من رصد المنطاد الصيني "دفعت الحادثة المسؤولين إلى تعديل كيفية مراقبة المجال الجوي الأمريكي".وأشار التقرير إلى أن هذا المصطلح "أشياء" غامضة يطرح بشكل مقصود فيما يتعلق بالأشياء الثلاثة التي تم إسقاطها منذ يوم الجمعة، مبينة أنه "لا أحد يعرف حاليًا ما هي هذه الأشياء أو لمن تنتمي".واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك "كان البيت الأبيض مستعدا لاستبعاد نظرية قدوم هذه الأشياء من خارج عالمنا".الكشف عن حقيقة الأجسام "معلّقة بخيوط"بحسب المقال، فقد كسرت مراسلة شبكة "سي إن إن" من البيت الأبيض، ناتاشا برتراند، الصمت حول أوصاف هذه الأشياء الغامضة.وبحسب المصدر، كان الجسم الذي سقط فوق بحيرة هورون، يوم الأحد الماضي، والذي تم اكتشافه لأول مرة فوق مونتانا، مختلفا: "شكل ثماني الأضلاع مع خيوط تتدلى منه ويتحرك على ارتفاع 20 ألف قدم فوق شبه جزيرة ميشيغان العليا".ونوه التقرير إلى أن الجيش قرر إسقاط هذه الأهداف لأنها يمكن أن تشكل تهديدا للطائرات المدنية على تلك الارتفاعات، بحسب المزاعم.أمريكا غيّرت "مرشحاتها" وبدأت في رؤية هذه الأشياءووصفت المراسلة الطريقة التي بدأ من خلالها الجيش الأمريكي برؤية هذه الأجسام الغريبة، حيث عدّل الجيش الأمريكي بروتوكولاته وبدأ في ملاحظة هذه الأشياء الإضافية.شاهدها الطيارون سابقا ومنعوا من التحدث عنهاونوّه التقرير إلى أن المقابلة الأكثر إفادة حول هذه الظاهرة كانت تلك التي أجرتها "سي إن إن" مع نائب مدير الاستخبارات الوطنية السابق بيث سانر، وهو الآن زميل في مركز "بلفر" للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد، حيث قال:وأضاف سانر: "ليس لدينا المصلحة أو القدرة على الاستمرار في إطلاق مقاتلات إف 22 في كل مرة نرى فيها شيئًا في السماء. لذا علينا الآن أن نركز حقًا ونقول: كيف نحدد الأشياء التي تشكل تهديدات فعلية؟".معالجات الرادارات "حرفيا لا تراها"وتابع سانر: "ليس من الصعب القيام بهذه الأشياء (المناطيد). هذه تقنية منخفضة التكلفة. وهي تُظهر نقاط ضعفنا، حقًا... لقد تم إهمال الدفاع عن قارة الولايات المتحدة لعقود من حيث هذا النوع من التهديد الجوي".وأضاف: "ثم لدينا هذه الفجوة التكنولوجية، من حيث أن معظم الرادارات لدينا من الثمانينيات. وهكذا، عند عملية التصفية، لأن معالجاتنا المتصلة بالرادارات، حرفيا لا تملك القدرة على البحث في هذا الكم الهائل من المواد. ولذا كان علينا تصفيته لتحديد التهديدات التي تبدو وكأنها أشياء نتعرف عليها على أنها تهديدات".

https://sputnikarabic.ae/20230214/رصد-جسم-غامض-في-سماء-الصين-فيديو-1073506382.html

https://sputnikarabic.ae/20230214/بايدن-يأمر-بتشكيل-فريق-لدراسة-متعمقة-للأجسام-الطائرة-المجهولة-الهوية-1073481628.html

https://sputnikarabic.ae/20230213/تصويت-هل-الأجسام-الغامضة-التي-تم-إسقاطها-كائنات-فضائية-أم-حرب-خفية؟--1073458773.html

واشنطن

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, واشنطن, الصين