عربي
https://sputnikarabic.ae/20230214/مدفع-مستا-إس-يضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-بمساعدة-طائرة-مسيرة-فيديو-1073493352.html
مدفع "مستا-إس" يضرب مواقع القوات الأوكرانية بمساعدة طائرة مسيرة... فيديو
مدفع "مستا-إس" يضرب مواقع القوات الأوكرانية بمساعدة طائرة مسيرة... فيديو
ضرب طاقم المدفع ذاتي الحركة "مستا-إس"، اعتمادا على بيانات من الطائرة المسيرة "أورلان-10"، مواقع المسلحين في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:24+0000
2023-02-14T08:24+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/34/1044843454_0:82:1792:1090_1920x0_80_0_0_cc41df07e83dc7cb488aadadd32b8cf1.jpg
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية للطائرة المسيرة متعددة المهام "أورلان-10" والمدفعية ذاتية الحركة من عيار 152 ملم "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي تؤدي مهامًا في القطاع الجنوبي من منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.تحلق الطائرات المسيرة في المنطقة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك في ظروف التشويش الإلكتروني للعدو، إلى العمق التكتيكي للاستطلاع والبحث عن الأهداف، وتعديل نيران أنواع مختلفة من الأسلحة، وكذلك إجراء تسجيل بالفيديو لأضرار النيران التي لحقت بالأجسام والقوى العاملة والمعدات الخاصة بالمقاتلين الأوكرانيين، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.هذه المرة، حددت الطائرات المسيرة الموقع الدقيق لانتشار القوى العاملة للعدو. بعد نقل الإحداثيات إلى موقع القيادة، تحركت المدافع ذاتية الحركة "مستا-إس" إلى المواقع المطلوبة. بفضل الإجراءات المنسقة، تمكن طاقم المدافع من ضرب الإحداثيات المحددة في أقصر وقت ممكن، وأصاب العدو. تم تعديل نيران المدفعية ودقة تدمير الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة.بعد إطلاق النار الحي، قام طاقم المدفعية بتغيير مواقعه لابتعاد عن نيران الرد من القوميين الأوكرانيين، وتجديد الذخيرة وتلقي مهام جديدة. كما غيرت الطائرات المسيرة مواقعها واستمرت في إجراء الاستطلاع.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لأداء-مدافع-مستا--بي--خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو--1067548146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/34/1044843454_116:0:1676:1170_1920x0_80_0_0_a5bedb37b159b4ca6041dfb43ae24269.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مدفع "مستا-إس" يضرب مواقع القوات الأوكرانية بمساعدة طائرة مسيرة... فيديو

08:24 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ضرب طاقم المدفع ذاتي الحركة "مستا-إس"، اعتمادا على بيانات من الطائرة المسيرة "أورلان-10"، مواقع المسلحين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية للطائرة المسيرة متعددة المهام "أورلان-10" والمدفعية ذاتية الحركة من عيار 152 ملم "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي تؤدي مهامًا في القطاع الجنوبي من منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
تحلق الطائرات المسيرة في المنطقة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك في ظروف التشويش الإلكتروني للعدو، إلى العمق التكتيكي للاستطلاع والبحث عن الأهداف، وتعديل نيران أنواع مختلفة من الأسلحة، وكذلك إجراء تسجيل بالفيديو لأضرار النيران التي لحقت بالأجسام والقوى العاملة والمعدات الخاصة بالمقاتلين الأوكرانيين، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
هذه المرة، حددت الطائرات المسيرة الموقع الدقيق لانتشار القوى العاملة للعدو. بعد نقل الإحداثيات إلى موقع القيادة، تحركت المدافع ذاتية الحركة "مستا-إس" إلى المواقع المطلوبة. بفضل الإجراءات المنسقة، تمكن طاقم المدافع من ضرب الإحداثيات المحددة في أقصر وقت ممكن، وأصاب العدو. تم تعديل نيران المدفعية ودقة تدمير الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة.
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تنشر لقطات لأداء مدافع "مستا- بي" خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
10 سبتمبر 2022, 10:40 GMT
بعد إطلاق النار الحي، قام طاقم المدفعية بتغيير مواقعه لابتعاد عن نيران الرد من القوميين الأوكرانيين، وتجديد الذخيرة وتلقي مهام جديدة. كما غيرت الطائرات المسيرة مواقعها واستمرت في إجراء الاستطلاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала