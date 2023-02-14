https://sputnikarabic.ae/20230214/مدفع-مستا-إس-يضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-بمساعدة-طائرة-مسيرة-فيديو-1073493352.html
مدفع "مستا-إس" يضرب مواقع القوات الأوكرانية بمساعدة طائرة مسيرة... فيديو
مدفع "مستا-إس" يضرب مواقع القوات الأوكرانية بمساعدة طائرة مسيرة... فيديو
ضرب طاقم المدفع ذاتي الحركة "مستا-إس"، اعتمادا على بيانات من الطائرة المسيرة "أورلان-10"، مواقع المسلحين في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:24+0000
2023-02-14T08:24+0000
2023-02-14T08:24+0000
رصد عسكري
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية للطائرة المسيرة متعددة المهام "أورلان-10" والمدفعية ذاتية الحركة من عيار 152 ملم "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي تؤدي مهامًا في القطاع الجنوبي من منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.تحلق الطائرات المسيرة في المنطقة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك في ظروف التشويش الإلكتروني للعدو، إلى العمق التكتيكي للاستطلاع والبحث عن الأهداف، وتعديل نيران أنواع مختلفة من الأسلحة، وكذلك إجراء تسجيل بالفيديو لأضرار النيران التي لحقت بالأجسام والقوى العاملة والمعدات الخاصة بالمقاتلين الأوكرانيين، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.هذه المرة، حددت الطائرات المسيرة الموقع الدقيق لانتشار القوى العاملة للعدو. بعد نقل الإحداثيات إلى موقع القيادة، تحركت المدافع ذاتية الحركة "مستا-إس" إلى المواقع المطلوبة. بفضل الإجراءات المنسقة، تمكن طاقم المدافع من ضرب الإحداثيات المحددة في أقصر وقت ممكن، وأصاب العدو. تم تعديل نيران المدفعية ودقة تدمير الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة.بعد إطلاق النار الحي، قام طاقم المدفعية بتغيير مواقعه لابتعاد عن نيران الرد من القوميين الأوكرانيين، وتجديد الذخيرة وتلقي مهام جديدة. كما غيرت الطائرات المسيرة مواقعها واستمرت في إجراء الاستطلاع.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لأداء-مدافع-مستا--بي--خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو--1067548146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفع "مستا-إس" يضرب مواقع القوات الأوكرانية بمساعدة طائرة مسيرة... فيديو
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ضرب طاقم المدفع ذاتي الحركة "مستا-إس"، اعتمادا على بيانات من الطائرة المسيرة "أورلان-10"، مواقع المسلحين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية للطائرة المسيرة متعددة المهام "أورلان-10" والمدفعية ذاتية الحركة من عيار 152 ملم "مستا-إس"
في المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي تؤدي مهامًا في القطاع الجنوبي من منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
تحلق الطائرات المسيرة في المنطقة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك في ظروف التشويش الإلكتروني للعدو، إلى العمق التكتيكي للاستطلاع والبحث عن الأهداف، وتعديل نيران أنواع مختلفة من الأسلحة، وكذلك إجراء تسجيل بالفيديو لأضرار النيران التي لحقت بالأجسام والقوى العاملة والمعدات الخاصة بالمقاتلين الأوكرانيين، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
هذه المرة، حددت الطائرات المسيرة الموقع الدقيق لانتشار القوى العاملة للعدو. بعد نقل الإحداثيات إلى موقع القيادة، تحركت المدافع ذاتية الحركة "مستا-إس" إلى المواقع المطلوبة. بفضل الإجراءات المنسقة، تمكن طاقم المدافع من ضرب الإحداثيات المحددة في أقصر وقت ممكن، وأصاب العدو. تم تعديل نيران المدفعية ودقة تدمير الأهداف بمساعدة الطائرات المسيرة.
10 سبتمبر 2022, 10:40 GMT
بعد إطلاق النار الحي، قام طاقم المدفعية بتغيير مواقعه لابتعاد عن نيران الرد من القوميين الأوكرانيين، وتجديد الذخيرة وتلقي مهام جديدة. كما غيرت الطائرات المسيرة مواقعها واستمرت في إجراء الاستطلاع.