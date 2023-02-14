https://sputnikarabic.ae/20230214/مسؤول-بلجيكي-يتهم-موظفي-الاتحاد-الأوروبي-بتعاطي-الممنوعات-1073485215.html

مسؤول بلجيكي يتهم موظفي الاتحاد الأوروبي بتعاطي الممنوعات

مسؤول بلجيكي يتهم موظفي الاتحاد الأوروبي بتعاطي الممنوعات

تسبب مسؤول في العاصمة البلجيكية بروكسل بإثارة نزاع مع موظفي الاتحاد الأوروبي بعد اتهامات وجهها لهم بتعاطي المخدرات غير المشروعة وتفضيل الكوكايين. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T08:05+0000

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بحسب تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قال باسكال سميت، المسؤول عن السياسة الحضرية: "كثير من الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الأوروبية يتعاطون المخدرات".وجاءت تصريحات شومان في اجتماع لإحدى النقابات العمالية، حيث عارضت النقابات التي تمثل موظفي المفوضية الأوروبية، خطط نقل الموظفين إلى المنطقة الإدارية المجاورة لمحطة بروكسل الشمالية.ووقعت نقابة موظفي المفوضية الأوروبية على خطاب تشكو فيه من الإهانة، مطالبة مفوض الإدارة بالاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، بالإصرار على الحصول على اعتذار.

https://sputnikarabic.ae/20230210/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-خدمات-أمنية-لدول-آسيا-الوسطى-للحصول-على-بيانات-عن-روسيا-1073338120.html

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