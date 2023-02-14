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https://sputnikarabic.ae/20230214/مسؤول-بلجيكي-يتهم-موظفي-الاتحاد-الأوروبي-بتعاطي-الممنوعات-1073485215.html
مسؤول بلجيكي يتهم موظفي الاتحاد الأوروبي بتعاطي الممنوعات
مسؤول بلجيكي يتهم موظفي الاتحاد الأوروبي بتعاطي الممنوعات
تسبب مسؤول في العاصمة البلجيكية بروكسل بإثارة نزاع مع موظفي الاتحاد الأوروبي بعد اتهامات وجهها لهم بتعاطي المخدرات غير المشروعة وتفضيل الكوكايين. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:05+0000
2023-02-14T08:05+0000
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بحسب تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قال باسكال سميت، المسؤول عن السياسة الحضرية: "كثير من الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الأوروبية يتعاطون المخدرات".وجاءت تصريحات شومان في اجتماع لإحدى النقابات العمالية، حيث عارضت النقابات التي تمثل موظفي المفوضية الأوروبية، خطط نقل الموظفين إلى المنطقة الإدارية المجاورة لمحطة بروكسل الشمالية.ووقعت نقابة موظفي المفوضية الأوروبية على خطاب تشكو فيه من الإهانة، مطالبة مفوض الإدارة بالاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، بالإصرار على الحصول على اعتذار.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

مسؤول بلجيكي يتهم موظفي الاتحاد الأوروبي بتعاطي الممنوعات

08:05 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تسبب مسؤول في العاصمة البلجيكية بروكسل بإثارة نزاع مع موظفي الاتحاد الأوروبي بعد اتهامات وجهها لهم بتعاطي المخدرات غير المشروعة وتفضيل الكوكايين.
بحسب تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قال باسكال سميت، المسؤول عن السياسة الحضرية: "كثير من الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الأوروبية يتعاطون المخدرات".

ليتابع حديثه بطريقة ساخرة قائلا: "إن منطقة اليورو" القريبة من محطة مترو شومان، كانت مرتعا للاتجار بالكوكايين. وأضاف: "في شومان، يتاجرون بالمخدرات… ولكن على الأرجح في النوع الأشد بياضا قليلا"، في إشارة إلى الكوكايين.

وجاءت تصريحات شومان في اجتماع لإحدى النقابات العمالية، حيث عارضت النقابات التي تمثل موظفي المفوضية الأوروبية، خطط نقل الموظفين إلى المنطقة الإدارية المجاورة لمحطة بروكسل الشمالية.
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