https://sputnikarabic.ae/20230214/مولدوفا-تعيد-فتح-مجالها-الجوي-بعد-إغلاقه-دون-تفسير-1073525383.html
مولدوفا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه دون تفسير
مولدوفا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه دون تفسير
أعلنت هئية الطيران المدني في مولدوفا، إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران، وذلك بعد إغلاقه مؤقتا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، دون ذكر أسباب. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T16:02+0000
2023-02-14T16:02+0000
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وكانت شركة الطيران الوطنية "آير مولدوفا" قد أعلنت أنه تم إغلاق المجال الجوي المولدوفي. وذكرت الخدمة الصحفية لمطار كيشيناو الدولي في بيان، أن جميع الرحلات الجوية قد تم منعها بقرار من هيئة الطيران المدني.وأوضح البيان أنه "بعد اجتماع اللجنة المشتركة لإدارة المجال الجوي في الساعة 11:24 بالتوقيت المحلي، تم اتخاذ قرار بإغلاق المجال الجوي لمولدوفا مؤقتا، من أجل ضمان سلامة رحلات الطيران". وفي وقت لاحق، أكدت هيئة الطيران المدني أنه في الساعة 14:47، أعيد فتح المجال الجوي"، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسباب قرار الإغلاق لاحقا.
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مولدوفا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه دون تفسير
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أعلنت هئية الطيران المدني في مولدوفا، إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران، وذلك بعد إغلاقه مؤقتا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، دون ذكر أسباب.
وكانت شركة الطيران الوطنية "آير مولدوفا" قد أعلنت
أنه تم إغلاق المجال الجوي المولدوفي.
وذكرت الخدمة الصحفية لمطار كيشيناو الدولي في بيان، أن جميع الرحلات الجوية قد تم منعها بقرار من هيئة الطيران المدني.
وأوضح البيان أنه "بعد اجتماع اللجنة المشتركة لإدارة المجال الجوي في الساعة 11:24 بالتوقيت المحلي، تم اتخاذ قرار بإغلاق المجال الجوي لمولدوفا مؤقتا، من أجل ضمان سلامة رحلات الطيران".
وفي وقت لاحق، أكدت
هيئة الطيران المدني أنه في الساعة 14:47، أعيد فتح المجال الجوي"، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسباب قرار الإغلاق لاحقا.
وفي السياق، كشفت خدمة "فلايت رادار24"، تحليق طائرات استطلاع أمريكية من طراز بوينغ "آر سي-135" وتشالنجر 605 "سي إل 60" فوق رومانيا على طول الحدود المولدوفية.