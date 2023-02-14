https://sputnikarabic.ae/20230214/واشنطن-بوست-تشير-إلى-ضغط-أمريكي-على-أوكرانيا-1073482632.html

"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا

"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا

أشار تقرير إعلامي أمريكي أن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمة المساعدات الأخيرة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T06:09+0000

2023-02-14T06:09+0000

2023-02-14T06:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/02/1050013576_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8175b0ed78e00a376aff8994af2e4202.jpg

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" فقد كثف المسؤولون الأمريكيون تحذير أوكرانيا من ضرورة تحقيق "نقطة تحول" في الصراع مع روسيا والضغط على كييف لتحقيق انتصارات عسكرية.ووفقا للمنشور، يعتبر البيت الأبيض أن حزم المساعدة الأخيرة إلى كييف من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هي أفضل طريقة لتغيير مسار الصراع المسلح. لكن بعض ممثلي الحزب الجمهوري، الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب، يريدون تقليص الدعم. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح إلى متى ستكون أوروبا مستعدة لمواصلة مساعدة أوكرانيا.وتعتقد واشنطن أنه سيكون من الأصعب على البيت الأبيض الحصول على دعم الكونغرس بشأن هذه المسألة عندما تستنفد كييف حزمة المساعدات الحالية، والتي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من هذا الصيف.ووفقا للصحيفة، يعمل البيت الأبيض مع الكونغرس لتزويد أوكرانيا بمبلغ 10 مليارات دولار أخرى كمساعدات للميزانية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.

https://sputnikarabic.ae/20230209/أعضاء-من-الكونغرس-يطالبون-بايدن-بالتوقف-عن-تقديم-المساعدة-العسكرية-والمالية-لكييف-1073329530.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا