https://sputnikarabic.ae/20230214/واشنطن-بوست-تشير-إلى-ضغط-أمريكي-على-أوكرانيا-1073482632.html
"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا
"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمة المساعدات الأخيرة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T06:09+0000
2023-02-14T06:09+0000
2023-02-14T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" فقد كثف المسؤولون الأمريكيون تحذير أوكرانيا من ضرورة تحقيق "نقطة تحول" في الصراع مع روسيا والضغط على كييف لتحقيق انتصارات عسكرية.ووفقا للمنشور، يعتبر البيت الأبيض أن حزم المساعدة الأخيرة إلى كييف من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هي أفضل طريقة لتغيير مسار الصراع المسلح. لكن بعض ممثلي الحزب الجمهوري، الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب، يريدون تقليص الدعم. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح إلى متى ستكون أوروبا مستعدة لمواصلة مساعدة أوكرانيا.وتعتقد واشنطن أنه سيكون من الأصعب على البيت الأبيض الحصول على دعم الكونغرس بشأن هذه المسألة عندما تستنفد كييف حزمة المساعدات الحالية، والتي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من هذا الصيف.ووفقا للصحيفة، يعمل البيت الأبيض مع الكونغرس لتزويد أوكرانيا بمبلغ 10 مليارات دولار أخرى كمساعدات للميزانية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230209/أعضاء-من-الكونغرس-يطالبون-بايدن-بالتوقف-عن-تقديم-المساعدة-العسكرية-والمالية-لكييف-1073329530.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا
06:09 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 06:16 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمة المساعدات الأخيرة.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"واشنطن بوست" فقد كثف المسؤولون الأمريكيون تحذير أوكرانيا من ضرورة تحقيق "نقطة تحول" في الصراع مع روسيا والضغط على كييف لتحقيق انتصارات عسكرية.
أضاف التقرير أن مسؤولي إدارة الرئيس بايدن حددوا "نقطة التحول" في الربيع.
ووفقا للمنشور، يعتبر البيت الأبيض أن حزم المساعدة الأخيرة إلى كييف من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هي أفضل طريقة لتغيير مسار الصراع المسلح. لكن بعض ممثلي الحزب الجمهوري، الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب، يريدون تقليص الدعم. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح إلى متى ستكون أوروبا مستعدة لمواصلة مساعدة أوكرانيا.
وتعتقد واشنطن أنه سيكون من الأصعب على البيت الأبيض الحصول على دعم الكونغرس بشأن هذه المسألة عندما تستنفد كييف حزمة المساعدات الحالية، والتي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من هذا الصيف.
ووفقا للصحيفة، يعمل البيت الأبيض مع الكونغرس لتزويد أوكرانيا بمبلغ 10 مليارات دولار أخرى كمساعدات للميزانية.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.