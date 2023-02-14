عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/واشنطن-بوست-تشير-إلى-ضغط-أمريكي-على-أوكرانيا-1073482632.html
"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا
"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمة المساعدات الأخيرة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T06:09+0000
2023-02-14T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/02/1050013576_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8175b0ed78e00a376aff8994af2e4202.jpg
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" فقد كثف المسؤولون الأمريكيون تحذير أوكرانيا من ضرورة تحقيق "نقطة تحول" في الصراع مع روسيا والضغط على كييف لتحقيق انتصارات عسكرية.ووفقا للمنشور، يعتبر البيت الأبيض أن حزم المساعدة الأخيرة إلى كييف من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هي أفضل طريقة لتغيير مسار الصراع المسلح. لكن بعض ممثلي الحزب الجمهوري، الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب، يريدون تقليص الدعم. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح إلى متى ستكون أوروبا مستعدة لمواصلة مساعدة أوكرانيا.وتعتقد واشنطن أنه سيكون من الأصعب على البيت الأبيض الحصول على دعم الكونغرس بشأن هذه المسألة عندما تستنفد كييف حزمة المساعدات الحالية، والتي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من هذا الصيف.ووفقا للصحيفة، يعمل البيت الأبيض مع الكونغرس لتزويد أوكرانيا بمبلغ 10 مليارات دولار أخرى كمساعدات للميزانية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230209/أعضاء-من-الكونغرس-يطالبون-بايدن-بالتوقف-عن-تقديم-المساعدة-العسكرية-والمالية-لكييف-1073329530.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/02/1050013576_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_12a47fc3d2b51663b9067da9e1ebc11d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا

06:09 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 06:16 GMT 14.02.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمة المساعدات الأخيرة.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" فقد كثف المسؤولون الأمريكيون تحذير أوكرانيا من ضرورة تحقيق "نقطة تحول" في الصراع مع روسيا والضغط على كييف لتحقيق انتصارات عسكرية.

أضاف التقرير أن مسؤولي إدارة الرئيس بايدن حددوا "نقطة التحول" في الربيع.

ووفقا للمنشور، يعتبر البيت الأبيض أن حزم المساعدة الأخيرة إلى كييف من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هي أفضل طريقة لتغيير مسار الصراع المسلح. لكن بعض ممثلي الحزب الجمهوري، الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب، يريدون تقليص الدعم. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح إلى متى ستكون أوروبا مستعدة لمواصلة مساعدة أوكرانيا.
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أعضاء من الكونغرس يطالبون بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية لكييف
9 فبراير, 18:16 GMT
وتعتقد واشنطن أنه سيكون من الأصعب على البيت الأبيض الحصول على دعم الكونغرس بشأن هذه المسألة عندما تستنفد كييف حزمة المساعدات الحالية، والتي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من هذا الصيف.
ووفقا للصحيفة، يعمل البيت الأبيض مع الكونغرس لتزويد أوكرانيا بمبلغ 10 مليارات دولار أخرى كمساعدات للميزانية.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала