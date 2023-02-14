https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-أردني-سابق-الجزائر-تغادر-منطقة-العالم-الثالث-1073506983.html

وزير أردني سابق: الجزائر تغادر منطقة "العالم الثالث"

وزير أردني سابق: الجزائر تغادر منطقة "العالم الثالث"

قال الوزير الأردني السابق سمير الحباشنة، إن الجزائر والعراق ستغادران منطقة العالم الثالث، وستلحقان بركب الدول المتقدمة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T11:29+0000

2023-02-14T11:29+0000

2023-02-14T11:32+0000

العالم العربي

الجزائر

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg

وأكد الوزير في مقال له أن أساتذة الاقتصاد تنبأوا أن كلا من العراق والجزائر في نهاية القرن العشرين، سوف تغادران منطقة العالم الثالث، وتلحقان في اقتصادات الدول المتقدمة، وكان لهذا التنبؤ آنذاك أسبابه الموضوعية على أرض الواقع، فهذان البلدان يتمتعان بكل الشروط اللازمة لإحداث ذلك التقدم، بما فيها توفر القوى البشرية العلمية المؤهلة، والثروات الطبيعية، وتبنيهما لخطط وطنية عملية وواقعية للنهوض.وأضاف الوزير أن الجزائر مع بداية هذا القرن تمكنت من إنهاء تلك الحرب وعقد مصالحات ووئام وطني، ما أهّلها لاستئناف مسيرتها وإعادة الأمور نسبيا إلى مسارها المأمول.واعتبر الوزير أن الفترة الراهنة التي يقودها الرئيس تبون، تعيد الجزائر إلى مكانتها التي تستحق وطنيا وعربيا ودوليا، فعلى الصعيد الداخلي يتم وبقوة استئصال آفة الفساد وضربه في معاقله بإعادة المليارات المنهوبة التي أخذت على غير وجه حق، بحسب موقع "الجزائر الآن".وبيّن الوزير أن الجزائر تشغل وبقوة مكانة بارزة في المشهدين العربي والفلسطيني، خصوصا بعد طرح مبادرتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي نأمل أن يستكمل.وأكد الوزير أن الجزائر، اليوم، لها دور إيجابي في حياتنا العربية، حيث نتطلع أن تلعب الجزائر مع القوى العربية ذات المكانة المهمة والمؤثرة، دوراً في حل قضايانا العالقة في ليبيا، وسوريا، واليمن، فلا يجوز أن تبقى هذه الدول وما ابتليت به من كوارث، عرضة للاستغلال بحيث تستخدم كأوراق لقوى إقليمية دولية في مواجهة بعضها بعضا.

https://sputnikarabic.ae/20230213/حصيلة-نخوة-أبطال-الجزائر-في-سوريا-وتركيا-1073458529.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر, اقتصاد