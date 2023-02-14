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https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-ناقشت-مع-أردوغان-استعادة-أسرى-وجثامين-جنود-إسرائيليين-محتجزين-لدى-حماس-1073517741.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: ناقشت مع أردوغان استعادة أسرى وجثامين جنود إسرائيليين محتجزين لدى "حماس"
وزير الخارجية الإسرائيلي: ناقشت مع أردوغان استعادة أسرى وجثامين جنود إسرائيليين محتجزين لدى "حماس"
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعادة أسرى إسرائيليين وجثامين جنود محتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T13:43+0000
2023-02-14T13:43+0000
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ولفت كوهين في تغريدة كتبها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر" إلى أنه كذلك تم خلال لقائهما في أنقرة مناقشة الملف النووي الإيراني.وكتب كوهين: "التقيت الرئيس التركي أردوغان، وعبرت عن تعازينا في أعقاب الكارثة والتزامنا بتقديم المساعدة للشعب التركي".وأضاف: "ناقشنا أيضا قضية المواطنين الإسرائيليين وجثامين جنودنا المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة حماس الإرهابية، وتحدثنا في مسألة البرنامج النووي الإيراني".ويأتي هذا اللقاء عقب عودة مهمة الإنقاذ الإسرائيلية التي ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني الذي أرسلته إسرائيل إلى تركيا.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الإسرائيلي: ناقشت مع أردوغان استعادة أسرى وجثامين جنود إسرائيليين محتجزين لدى "حماس"

13:43 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعادة أسرى إسرائيليين وجثامين جنود محتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
ولفت كوهين في تغريدة كتبها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر" إلى أنه كذلك تم خلال لقائهما في أنقرة مناقشة الملف النووي الإيراني.
وكتب كوهين: "التقيت الرئيس التركي أردوغان، وعبرت عن تعازينا في أعقاب الكارثة والتزامنا بتقديم المساعدة للشعب التركي".
وأضاف: "ناقشنا أيضا قضية المواطنين الإسرائيليين وجثامين جنودنا المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة حماس الإرهابية، وتحدثنا في مسألة البرنامج النووي الإيراني".
ويأتي هذا اللقاء عقب عودة مهمة الإنقاذ الإسرائيلية التي ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني الذي أرسلته إسرائيل إلى تركيا.
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