https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-الخارجية-التركي-يلتقي-بنظيره-الإسرائيلي-ويؤكد-مواصلة-التطبيع-بين-أنقرة-وتل-أبيب-1073496787.html
وزير الخارجية التركي يلتقي بنظيره الإسرائيلي ويؤكد مواصلة التطبيع بين أنقرة وتل أبيب
وزير الخارجية التركي يلتقي بنظيره الإسرائيلي ويؤكد مواصلة التطبيع بين أنقرة وتل أبيب
كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه "ناقش مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين مسألة الدعم من تل أبيب عقب أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:09+0000
2023-02-14T09:09+0000
2023-02-14T09:09+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع كوهين في أنقرة: "ناقشنا الدعم المتواصل عقب أزمة الزلزال بالإضافة إلى تقييم العلاقات الثانية"، مؤكدا أن أنقرة "سوف تواصل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".وأكد وزير الخارجية التركي رفض بلاده لقرار إسرائيل شرعنة 9 بقع استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على "ضرورة وقف التصعيد خلال الفترة المقبلة وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يحل في مارس/ آذار المقبل".وقال تشاووش أوغلو إنه أكد ضرورة امتناع إسرائيل عن الاستيطان غير المشروع الذي يعرقل حل الدولتين، والتوقف عن التصعيد، بجانب التشديد على أهمية حماية المسجد الأقصى".وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, زلزال, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, زلزال, العالم
وزير الخارجية التركي يلتقي بنظيره الإسرائيلي ويؤكد مواصلة التطبيع بين أنقرة وتل أبيب
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كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه "ناقش مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين مسألة الدعم من تل أبيب عقب أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي".
القاهرة- سبوتنيك
. وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع كوهين في أنقرة: "ناقشنا الدعم المتواصل عقب أزمة الزلزال بالإضافة إلى تقييم العلاقات الثانية"، مؤكدا أن أنقرة "سوف تواصل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأكد وزير الخارجية التركي رفض بلاده لقرار إسرائيل شرعنة 9 بقع استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على "ضرورة وقف التصعيد خلال الفترة المقبلة وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يحل في مارس/ آذار المقبل".
وقال تشاووش أوغلو إنه أكد ضرورة امتناع إسرائيل عن الاستيطان غير المشروع الذي يعرقل حل الدولتين، والتوقف عن التصعيد، بجانب التشديد على أهمية حماية المسجد الأقصى".
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.