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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-الدفاع-الأمريكي-أوكرانيا-تستهلك-الكثير-من-الأسلحة-والذخائر-وسنعمل-لإمدادها-بالمزيد-1073525541.html
وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر وسنعمل لإمدادها بالمزيد
وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر وسنعمل لإمدادها بالمزيد
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T16:05+0000
2023-02-14T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
بروكسل
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واشنطن - سبوتنيك. وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبذلون كل ما بوسعهم لإمداد كييف بالمزيد.وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "منذ عام تدافع أوكرانيا عن نفسها وقد استهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر، وسنبذل كل ما بوسعنا للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر في أسرع وقت ممكن".وأضاف أوستن أنه ليس لديه ما يعلنه بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات، كما أوضح، إجابة على سؤال بشأن احتمال تزويد بولندا، أوكرانيا، بمقاتلات "إف-16"، أن واشنطن لا تمنع وارسو من تقديم أي شيء لكييف، وأن هذا الأمر رهن بقرار القيادة البولندية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو في المقر الرئيسي في بروكسل، أن إسبانيا ليس لديها مقاتلات لتزويد كييف، لكن لديها 2 - 4 دبابات من طراز "ليوبارد".وقالت في بث مباشر على وكالة الأنباء EFE: "أوكرانيا طلبت مقاتلات لا تملكها إسبانيا، وبالتالي لا يمكننا المساعدة في هذا المجال".أكدت روبليس أن إسبانيا من المفترض أن ترسل 2-4 دبابات من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. ومع ذلك، أوضحت أن العدد الإجمالي للدبابات التي أرسلتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى توضيح.وفي هذا السياق، لفتت وزيرة الدفاع الإسبانية الانتباه إلى الأهمية الخاصة لتدريب الجنود. وبحسب قولها، سيصل الجنود الأوكرانيون إلى المملكة هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل لتلقي تدريب على استخدام وصيانة دبابات "ليوبارد". في 15 فبراير/شباط، سينتهي 200 جندي أوكراني تدريبهم في توليدو، وفي 16 فبراير، سيصل جنود آخرون مكانهم. في يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها بدأت تدريب 225 جنديًا أوكرانيًا، من بينهم 198 تم حشدهم دون تدريب عسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-غربي-الولايات-المتحدة-تعتمد-على-روسيا-لتوفير-20-من-احتياجاتها-لليورانيوم-1073521942.html
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بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, بروكسل
بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, بروكسل

وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر وسنعمل لإمدادها بالمزيد

16:05 GMT 14.02.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر.
واشنطن - سبوتنيك. وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبذلون كل ما بوسعهم لإمداد كييف بالمزيد.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
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15:04 GMT
وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "منذ عام تدافع أوكرانيا عن نفسها وقد استهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر، وسنبذل كل ما بوسعنا للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أوستن أنه ليس لديه ما يعلنه بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات، كما أوضح، إجابة على سؤال بشأن احتمال تزويد بولندا، أوكرانيا، بمقاتلات "إف-16"، أن واشنطن لا تمنع وارسو من تقديم أي شيء لكييف، وأن هذا الأمر رهن بقرار القيادة البولندية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو في المقر الرئيسي في بروكسل، أن إسبانيا ليس لديها مقاتلات لتزويد كييف، لكن لديها 2 - 4 دبابات من طراز "ليوبارد".
وقالت في بث مباشر على وكالة الأنباء EFE: "أوكرانيا طلبت مقاتلات لا تملكها إسبانيا، وبالتالي لا يمكننا المساعدة في هذا المجال".
أكدت روبليس أن إسبانيا من المفترض أن ترسل 2-4 دبابات من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. ومع ذلك، أوضحت أن العدد الإجمالي للدبابات التي أرسلتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى توضيح.
وفي هذا السياق، لفتت وزيرة الدفاع الإسبانية الانتباه إلى الأهمية الخاصة لتدريب الجنود. وبحسب قولها، سيصل الجنود الأوكرانيون إلى المملكة هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل لتلقي تدريب على استخدام وصيانة دبابات "ليوبارد". في 15 فبراير/شباط، سينتهي 200 جندي أوكراني تدريبهم في توليدو، وفي 16 فبراير، سيصل جنود آخرون مكانهم. في يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها بدأت تدريب 225 جنديًا أوكرانيًا، من بينهم 198 تم حشدهم دون تدريب عسكري.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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