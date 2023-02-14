https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-خارجية-أمريكا-السابق-يصف-تعامل-بايدن-مع-المنطاد-الصيني-بالعار-العالمي-1073527516.html
وزير خارجية أمريكا السابق يصف تعامل بايدن مع المنطاد الصيني "بالعار العالمي"
وزير خارجية أمريكا السابق يصف تعامل بايدن مع المنطاد الصيني "بالعار العالمي"
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن "رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ظهور المنطاد الصيني في سماء البلاد كان خطأً كبيراً". 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T17:20+0000
2023-02-14T17:20+0000
2023-02-14T17:20+0000
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وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "ذا هيل" اليوم الثلاثاء: "شاهد العالم بأسره منطادًا يتحرك ببطء عبر (ولايات) مونتانا، وكانساس، وساوث كارولينا، والولايات المتحدة لم تفعل شيئًا".وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.وقالت جان بيير في إفادة صحافية في 4 شباط/ فبراير: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لبايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العلاقات-الأمريكية-الصينية-لم-تتضرر-بشكل-كبير-في-ضوء-حادث-البالون-الصيني-1073290318.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير خارجية أمريكا السابق يصف تعامل بايدن مع المنطاد الصيني "بالعار العالمي"
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن "رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ظهور المنطاد الصيني في سماء البلاد كان خطأً كبيراً".
وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "ذا هيل
" اليوم الثلاثاء: "شاهد العالم بأسره منطادًا يتحرك ببطء عبر (ولايات) مونتانا، وكانساس، وساوث كارولينا، والولايات المتحدة لم تفعل شيئًا".
لا أستطيع أن أتخيل أن خطر سقوط بعض الحطام على مكان مثل مونتانا (حيث يوجد عدد قليل من الأماكن المكتظة بالسكان) كان أعلى من خطر عارنا العالمي.
وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.
وقالت جان بيير
في إفادة صحافية في 4 شباط/ فبراير: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لبايدن.