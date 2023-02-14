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https://sputnikarabic.ae/20230214/وصول-طائرتي-مساعدات-من-السعودية-والإمارات-إلى-سوريا-1073483618.html
وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى سوريا
وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى سوريا
وصلت طائرتان، سعودية وإماراتية، إلى سوريا اليوم الثلاثاء محملتان بمساعدات غذائية وإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T06:46+0000
2023-02-14T07:02+0000
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دمشق – سبوتنيك. فقد وصلت طائرة سعودية محملة بـ 35 طنا من المساعدات الغذائية، إلى مطار حلب الدولي، فيما وصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي، محملة بـ 26 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال.وتعتبر الطائرة السعودية الأولى، التي تحط في المطارات السورية، منذ بدء الأحداث الدامية في البلاد، عام 2011.وكان مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، قال لوكالة "سبوتنيك"، إن "السعودية طلبت إذنا لطائراتها للهبوط في المطارات السورية، لتقديم المساعدات لسوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/ شباط الجاري"، مشيرا إلى أن 82 طائرة من 23 دولة، بينها إيران وروسيا، حطت في مطارات سوريا منذ وقوع الزلزال.ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الخارجية-السعودي-نبذل-ما-في-وسعنا-من-أجل-تأمين-وصول-المساعدات-إلى-كل-مناطق-سوريا-1073472221.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يزور-سوريا-بعد-الزلزال-المدمر-ويلتقي-الأسد-1073415763.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى سوريا

06:46 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 07:02 GMT 14.02.2023)
© AP Photo / Ghaith Alsayedعمال الدفاع المدني والسكان يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة حارم قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب، سوريا 6 شباط 2023.
عمال الدفاع المدني والسكان يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة حارم قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب، سوريا 6 شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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وصلت طائرتان، سعودية وإماراتية، إلى سوريا اليوم الثلاثاء محملتان بمساعدات غذائية وإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال.
دمشق – سبوتنيك. فقد وصلت طائرة سعودية محملة بـ 35 طنا من المساعدات الغذائية، إلى مطار حلب الدولي، فيما وصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي، محملة بـ 26 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
وزير الخارجية السعودي: نبذل ما في وسعنا من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا
أمس, 18:44 GMT
وتعتبر الطائرة السعودية الأولى، التي تحط في المطارات السورية، منذ بدء الأحداث الدامية في البلاد، عام 2011.
وكان مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، قال لوكالة "سبوتنيك"، إن "السعودية طلبت إذنا لطائراتها للهبوط في المطارات السورية، لتقديم المساعدات لسوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/ شباط الجاري"، مشيرا إلى أن 82 طائرة من 23 دولة، بينها إيران وروسيا، حطت في مطارات سوريا منذ وقوع الزلزال.
ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
وزير خارجية الإمارات يزور سوريا بعد الزلزال المدمر ويلتقي الأسد
12 فبراير, 12:21 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
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