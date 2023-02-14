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وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى سوريا

وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى سوريا

وصلت طائرتان، سعودية وإماراتية، إلى سوريا اليوم الثلاثاء محملتان بمساعدات غذائية وإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T06:46+0000

2023-02-14T06:46+0000

2023-02-14T07:02+0000

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دمشق – سبوتنيك. فقد وصلت طائرة سعودية محملة بـ 35 طنا من المساعدات الغذائية، إلى مطار حلب الدولي، فيما وصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي، محملة بـ 26 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال.وتعتبر الطائرة السعودية الأولى، التي تحط في المطارات السورية، منذ بدء الأحداث الدامية في البلاد، عام 2011.وكان مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، قال لوكالة "سبوتنيك"، إن "السعودية طلبت إذنا لطائراتها للهبوط في المطارات السورية، لتقديم المساعدات لسوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/ شباط الجاري"، مشيرا إلى أن 82 طائرة من 23 دولة، بينها إيران وروسيا، حطت في مطارات سوريا منذ وقوع الزلزال.ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

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