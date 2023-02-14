https://sputnikarabic.ae/20230214/وفد-ليبي-برئاسة-الدبيبة-يزور-الإمارات-1073525742.html

وفد ليبي برئاسة الدبيبة يزور الإمارات

وفد ليبي برئاسة الدبيبة يزور الإمارات

يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة الإمارات الأسبوع الجاري على رأس وفد من حكومته. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T16:06+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر رفيع بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن "الدبيبة سيتوجه إلى الإمارات على رأس وفد حكومي هذا الأسبوع".ولفت المصدر إلى أن "وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لن تكون ضمن الوفد الزائر".وتأتي الزيارة وسط مساعي من المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي إلى إيجاد حل توافقي للأطراف المتنازعة في ليبيا بعد عقده عدة لقاءات مؤخرا معهما.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230205/وزارة-الداخلية-في-حكومة-باشاغا-تنتقد-مناقشة-البعثة-الأممية-مع-الدبيبة-تأمين-الانتخابات-في-ليبيا-1073146360.html

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة