https://sputnikarabic.ae/20230214/-إدارة-الطوارئ-والكوارث-ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-نحو-32-ألفا-1073507290.html

إدارة الطوارئ والكوارث: ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفا

إدارة الطوارئ والكوارث: ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى نحو 32 ألف شخص. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T11:19+0000

2023-02-14T11:19+0000

2023-02-14T11:19+0000

أخبار تركيا اليوم

زلزال

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073253165_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_c6077e2729bdfbe7e33b40bc9e6dacbe.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول"، عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 31974 شخصا.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أن نحو 20 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.وكانت قطر أعلنت عقب وقوع الزلزال تخصيص 10 آلاف بيت متنقل لإرسالها للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، مؤكدة أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".

https://sputnikarabic.ae/20230214/قطر-ترسل-10-آلاف-من-كرفانات-المونديال-السكنية-إلى-تركيا-وسوريا-1073485078.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار