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الجزائر أكبر مصدر للطاقة إلى "القارة العجوز" في منطقة المتوسط
الجزائر أكبر مصدر للطاقة إلى "القارة العجوز" في منطقة المتوسط
ثمّن الأمين العام لمنظمة "الاتحاد من أجل المتوسط"، ناصر كامل، دور الجزائر في مجال تصدير الطاقة، مشيرًا إلى أنها أكبر مصدّر للطاقة في المنطقة المتوسطية إلى... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T11:35+0000
2023-02-14T11:35+0000
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وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن هناك دولًا متوسطية كثيرة لديها القدرة والاحتياطي، مثل مصر ولبنان وفلسطين وقبرص وليبيا، لافتًا إلى أن هذه الدول تحتاج إلى تنظيم قدرتها الإنتاجية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز.وعلى الرغم من أن الجزائر ليست الدولة العربية الأولى من حيث احتياطي الغاز وإنتاجه، إلا أن قربها من أوروبا، ووفرة خطوط أنابيب الغاز المارة عبر أراضيها، وتوجيه معظم صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، جعلها أكثر الدول العربية زيارة من المسؤولين الأوروبيين الباحثين عن تأمين الطاقة لبلدانهم خلال العام المنصرم، بحسب صحيفة "الجزائر الآن".وجاء حديث الأمين العام لمنظمة "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي نقلته الصحيفة، على هامش استضافة مصر مؤتمر “إيجبس 2023 “، والذي يعدّ الحدث الأهم في منطقة شمال أفريقيا ودول البحر المتوسط.وتقام فعاليات مؤتمر "إيجبس 2023"، خلال المدة من 12-15 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة".
https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-أردني-سابق-الجزائر-تغادر-منطقة-العالم-الثالث-1073506983.html
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العالم, اقتصاد, العالم العربي
العالم, اقتصاد, العالم العربي

الجزائر أكبر مصدر للطاقة إلى "القارة العجوز" في منطقة المتوسط

11:35 GMT 14.02.2023
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
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ثمّن الأمين العام لمنظمة "الاتحاد من أجل المتوسط"، ناصر كامل، دور الجزائر في مجال تصدير الطاقة، مشيرًا إلى أنها أكبر مصدّر للطاقة في المنطقة المتوسطية إلى أوروبا.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن هناك دولًا متوسطية كثيرة لديها القدرة والاحتياطي، مثل مصر ولبنان وفلسطين وقبرص وليبيا، لافتًا إلى أن هذه الدول تحتاج إلى تنظيم قدرتها الإنتاجية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز.

وكانت قد بلغت صادرات الجزائر من الغاز في عام 2022، مستويات قياسية وصلت إلى 56 مليار متر مكعب، وأسهم ارتفاع أسعار الغاز في زيادة مداخيل البلاد منه ومن النفط، لتبلغ نحو 50 مليار دولار في عام 2022.

وعلى الرغم من أن الجزائر ليست الدولة العربية الأولى من حيث احتياطي الغاز وإنتاجه، إلا أن قربها من أوروبا، ووفرة خطوط أنابيب الغاز المارة عبر أراضيها، وتوجيه معظم صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، جعلها أكثر الدول العربية زيارة من المسؤولين الأوروبيين الباحثين عن تأمين الطاقة لبلدانهم خلال العام المنصرم، بحسب صحيفة "الجزائر الآن".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
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11:29 GMT
وجاء حديث الأمين العام لمنظمة "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي نقلته الصحيفة، على هامش استضافة مصر مؤتمر “إيجبس 2023 “، والذي يعدّ الحدث الأهم في منطقة شمال أفريقيا ودول البحر المتوسط.

ويستضيف مؤتمر "إيجبس 2023" نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات والمسؤولين الكبار في الاتحاد الأوروبي، بجانب أمناء أكبر منظمات الطاقة الدولية، ومستثمرين في قطاع الطاقة، بهدف بحث قضايا تدعم قطاع النفط والغاز.

وتقام فعاليات مؤتمر "إيجبس 2023"، خلال المدة من 12-15 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة".
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