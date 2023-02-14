https://sputnikarabic.ae/20230214/-بوليانسكي-إيصال-المساعدات-الإنسانية-عبر-المعبرين-اللذين-فتحتهما-دمشق-لايتطلب-قرار-من-مجلس-الأمن-1073480354.html
بوليانسكي: إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق لايتطلب قرار من مجلس الأمن
بوليانسكي: إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق لايتطلب قرار من مجلس الأمن
صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T00:54+0000
2023-02-14T00:54+0000
2023-02-14T00:54+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
روسيا
الخارجية الروسية
أنطونيو غوتيريش
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، "أنا على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن لأنه قرار سوري سيادي بحت".وأوضح أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي".وفي وقت سابق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين السادس من فبراير/شباط الجاري، 1414 وفاة، و2349 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا يبلغ نحو 8500 شخص.وعبرت دول عديدة عن تضامنها مع الشعب السوري بعد حدوث الزلزال.ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والجزائر، ومصر، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230213/سوريا-تفتح-معبري-سراقب-وأبو-الزندين-لإيصال-المساعدات-لمتضرري-الزلزال-1073480102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, زلزال, روسيا, الخارجية الروسية, أنطونيو غوتيريش
أخبار سوريا اليوم, زلزال, روسيا, الخارجية الروسية, أنطونيو غوتيريش
بوليانسكي: إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق لايتطلب قرار من مجلس الأمن
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صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، "أنا على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن
لأنه قرار سوري سيادي بحت".
وأوضح أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي".
وفي وقت سابق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي
، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين السادس من فبراير/شباط الجاري، 1414 وفاة، و2349 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا يبلغ نحو 8500 شخص.
وعبرت دول عديدة عن تضامنها مع الشعب السوري بعد حدوث الزلزال.
ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والجزائر، ومصر، وغيرها.