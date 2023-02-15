https://sputnikarabic.ae/20230215/أردوغان-يؤذن-في-أذن-مولودة-ناجية-من-الزلزال-فيديو-1073545989.html
أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال... فيديو
أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال... فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يؤذن لمولودة حديثة نجت والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، الأسبوع الماضي. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T10:18+0000
2023-02-15T10:18+0000
2023-02-15T10:20+0000
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وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر أردوغان وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان لها خلال زيارته للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.ورافق أردوغان في زيارته، زوجته أمينة، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، حيث تابع الحالة الصحية للمصابين.وحسب وكالة "الأناضول"، أطلق الرئيس التركي اسم "عائشة بتول" على الطفلة.وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموقف لأردوغان، وتمنوا حياة سعيدة للطفلة.وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال... فيديو
10:18 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يؤذن لمولودة حديثة نجت والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، الأسبوع الماضي.
وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر أردوغان
وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان لها خلال زيارته للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.
ورافق أردوغان في زيارته، زوجته أمينة، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، حيث تابع الحالة الصحية للمصابين.
وحسب وكالة "الأناضول"، أطلق الرئيس التركي اسم "عائشة بتول" على الطفلة.
وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموقف لأردوغان، وتمنوا حياة سعيدة للطفلة.
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا
، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.