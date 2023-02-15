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أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال... فيديو
أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال... فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يؤذن لمولودة حديثة نجت والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، الأسبوع الماضي. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
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وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر أردوغان وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان لها خلال زيارته للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.ورافق أردوغان في زيارته، زوجته أمينة، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، حيث تابع الحالة الصحية للمصابين.وحسب وكالة "الأناضول"، أطلق الرئيس التركي اسم "عائشة بتول" على الطفلة.وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموقف لأردوغان، وتمنوا حياة سعيدة للطفلة.وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال... فيديو

10:18 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 15.02.2023)
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
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نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يؤذن لمولودة حديثة نجت والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، الأسبوع الماضي.
وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر أردوغان وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان لها خلال زيارته للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.
ورافق أردوغان في زيارته، زوجته أمينة، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، حيث تابع الحالة الصحية للمصابين.
وحسب وكالة "الأناضول"، أطلق الرئيس التركي اسم "عائشة بتول" على الطفلة.
وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموقف لأردوغان، وتمنوا حياة سعيدة للطفلة.
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.
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