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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/إعلام-واشنطن-تدرس-إرسال-أسلحة-إيرانية-إلى-أوكرانيا-1073541510.html
إعلام: واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا
إعلام: واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن واشنطن تدرس تسليم أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا، زعمت أنها كانت مرسلة إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:11+0000
2023-02-15T08:15+0000
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية، أن الجيش الأمريكي، يدرس إمكانية تخصيص هذه الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.وأشارت الصحيفة، إلى أن واشنطن تناقش إرسال 5 آلاف بندقية آلية، و1.6 مليون طلقة، وعدد صغير من الصواريخ المضادة للدبابات.ووفقا للصحيفة، يدور الحديث عن شحنة أسلحة تمت مصادرتها، خلال الأشهر الأخيرة، قبالة السواحل اليمنية على متن سفن مهربين، يشتبه في أن لهم "علاقات" مع إيران.وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحديا لإيجاد مبرر قانوني لإرسال هذه الأسلحة، التي كانت متوجهة إلى مناطق الصراع في اليمن، إلى مناطق صراع آخر.وأوضحت الصحيفة أن قرار حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، يلزم الولايات المتحدة وحلفاءها، بتدمير الأسلحة المصادرة، أو تخزينها، أو التخلص منها.ونوهت الصحيفة إلى أن السفارة الأوكرانية في واشنطن، ومجلس الأمن القومي الأمريكي، رفضا التعليق على هذه الأنباء.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230125/غافريلوف-موسكو-مستعدة-لرد-قاس-إذا-تم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-لشن-ضربات-ضد-روسيا-1072698538.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار أوكرانيا, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار أوكرانيا, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا

08:11 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 08:15 GMT 15.02.2023)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن واشنطن تدرس تسليم أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا، زعمت أنها كانت مرسلة إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية، أن الجيش الأمريكي، يدرس إمكانية تخصيص هذه الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن واشنطن تناقش إرسال 5 آلاف بندقية آلية، و1.6 مليون طلقة، وعدد صغير من الصواريخ المضادة للدبابات.

ووفقا للصحيفة، يدور الحديث عن شحنة أسلحة تمت مصادرتها، خلال الأشهر الأخيرة، قبالة السواحل اليمنية على متن سفن مهربين، يشتبه في أن لهم "علاقات" مع إيران.
مقاتل أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
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وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحديا لإيجاد مبرر قانوني لإرسال هذه الأسلحة، التي كانت متوجهة إلى مناطق الصراع في اليمن، إلى مناطق صراع آخر.

وأوضحت الصحيفة أن قرار حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، يلزم الولايات المتحدة وحلفاءها، بتدمير الأسلحة المصادرة، أو تخزينها، أو التخلص منها.

ونوهت الصحيفة إلى أن السفارة الأوكرانية في واشنطن، ومجلس الأمن القومي الأمريكي، رفضا التعليق على هذه الأنباء.

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
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