عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/الأسد-يلتقي-بوزير-الخارجية-الأردني-في-العاصمة-السورية-دمشق-1073545855.html
الأسد يلتقي بوزير الخارجية الأردني في العاصمة السورية دمشق
الأسد يلتقي بوزير الخارجية الأردني في العاصمة السورية دمشق
التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارة الأخير إلى دمشق، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T10:15+0000
2023-02-15T10:15+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073541141_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_450e5bdc432f097ed3f337d35eb1a968.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي".ووجّه العاهل الأردني، فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/ما-هي-الدول-التي-قدمت-مساعدات-لكل-من-تركيا-وسوريا-في-مواجهة-تداعيات-الزلزال؟-1073544353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073541141_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_9c27b6d8458e6c7bb6c87c9290b9ec70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

الأسد يلتقي بوزير الخارجية الأردني في العاصمة السورية دمشق

10:15 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
تابعنا عبرTelegram
التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارة الأخير إلى دمشق، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي".
ووجّه العاهل الأردني، فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان.
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
وسائط متعددة
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
09:41 GMT
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала