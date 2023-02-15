https://sputnikarabic.ae/20230215/الأسد-يلتقي-بوزير-الخارجية-الأردني-في-العاصمة-السورية-دمشق-1073545855.html
الأسد يلتقي بوزير الخارجية الأردني في العاصمة السورية دمشق
الأسد يلتقي بوزير الخارجية الأردني في العاصمة السورية دمشق
التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارة الأخير إلى دمشق، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T10:15+0000
2023-02-15T10:15+0000
2023-02-15T10:15+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي".ووجّه العاهل الأردني، فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/ما-هي-الدول-التي-قدمت-مساعدات-لكل-من-تركيا-وسوريا-في-مواجهة-تداعيات-الزلزال؟-1073544353.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأسد يلتقي بوزير الخارجية الأردني في العاصمة السورية دمشق
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التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارة الأخير إلى دمشق، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة السورية.
ونقلت
وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي".
ووجّه العاهل الأردني، فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد
، والتركي رجب طيب أردوغان.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.