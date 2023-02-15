https://sputnikarabic.ae/20230215/الجزائر-توقيف-6-عناصر-تدعم-الجماعات-الإرهابية-خلال-أسبوع-1073557754.html
الجزائر... توقيف 6 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية خلال أسبوع
الجزائر... توقيف 6 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر الجيش تمكنت خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري، من اعتقال 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:44+0000
2023-02-15T13:44+0000
2023-02-15T13:44+0000
العالم العربي
القبض على مجرمين
الجزائر
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وأفاد بيان الدفاع بأن "وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة من 08 إلى 14 فيفري (فبراير) 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية، ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة".وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 47 تاجر مخدرات".وتابع البيان: "أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 5 قناطير و51 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 93284 قرص مهلوس".وفي كل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش، 174 شخصا وضبطت 27 مركبة و170 مولدا كهربائيا و103 مطارق ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.في حين "تم توقيف 44 شخص وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين آليين و995000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، و103 قناطير من مادة التبغ و7154 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ100 طن".
https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الجزائرية-تعلن-بث-اعترافات-متلفزة-لإرهابي-خطط-لتنفيذ-عمليات-إجرامية-1071886918.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, القبض على مجرمين, الجزائر
العالم العربي, القبض على مجرمين, الجزائر
الجزائر... توقيف 6 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية خلال أسبوع
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر الجيش تمكنت خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري، من اعتقال 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.
وأفاد بيان الدفاع بأن "وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة من 08 إلى 14 فيفري (فبراير) 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية، ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة".
وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 47 تاجر مخدرات".
وتابع البيان: "أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 5 قناطير و51 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 93284 قرص مهلوس".
وفي كل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش، 174 شخصا وضبطت 27 مركبة و170 مولدا كهربائيا و103 مطارق ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
في حين "تم توقيف 44 شخص وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين آليين و995000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، و103 قناطير من مادة التبغ و7154 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ100 طن".