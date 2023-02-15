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الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا
أعلن الجيش الأمريكي، "إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحاول إجراء عملية استطلاع حول قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا". 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T06:22+0000
2023-02-15T06:25+0000
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صرحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، عبر حسابها على تويتر: "في يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، قرابة الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، اشتبكت القوات الأمريكية في سوريا مع طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطتها حيث كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لموقع كونوكو، وهو قاعدة في شمال شرقي سوريا".وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا.وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات "الجيش السوري الحر"، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتحد من قدراتنا على قتال داعش".
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا

06:22 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 06:25 GMT 15.02.2023)
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الجيش الأمريكي، "إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحاول إجراء عملية استطلاع حول قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا".
صرحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، عبر حسابها على تويتر: "في يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، قرابة الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، اشتبكت القوات الأمريكية في سوريا مع طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطتها حيث كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لموقع كونوكو، وهو قاعدة في شمال شرقي سوريا".
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات "الجيش السوري الحر"، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.
بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتحد من قدراتنا على قتال داعش".
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