https://sputnikarabic.ae/20230215/الحكومة-السويسرية-تطالب-بزيادة-ميزانيتها-العسكرية-لشراء-المزيد-من-الدبابات-1073568478.html
الحكومة السويسرية تطالب بزيادة ميزانيتها العسكرية لشراء المزيد من الدبابات
الحكومة السويسرية تطالب بزيادة ميزانيتها العسكرية لشراء المزيد من الدبابات
طلبت الحكومة السويسرية من البرلمان، اليوم الأربعاء، الموافقة على زيادة الميزانية العسكرية بمقدار 600 مليون فرنك (650 مليون دولار) لشراء المزيد من الدبابات... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T15:50+0000
2023-02-15T15:50+0000
2023-02-15T15:50+0000
سويسرا
الأخبار
شراء دبابات
ميزانية
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جنيف - سبوتنيك. ووفقًا لبيان نُشر على موقع المجلس الفيدرالي "الحكومة السويسرية"، طالبت الحكومة، البرلمان السويسري، بزيادة سقف الإنفاق على الجيش من 21.1 مليار فرنك إلى 21.7 مليار فرنك للفترة من 2021 إلى 2024.كما طالبت بتقديم قروض إلزامية بقيمة 1.9 مليار فرنك، لإتاحة الفرصة لشراء المزيد من دبابات مدولبة وذخيرة للقوات البرية.ولفتت الحكومة إلى أن الحديث يدور كذلك عن شراء 24 دبابة إضافية مقابل 235 مليون دولار، وشراء ذخائر هاون بـ 53 مليون دولار.وأشار البيان كذلك إلى أن "المجلس الفيدرالي يعتزم زيادة تعزيز الدفاع عن المجال الجوي، ويقترح توسيع قدرات الدفاع الجوي بعيد المدى، إضافة لتزويد نظام باتريوت الجديد بأسلحة موجهة إضافية مصممة خصيصًا لمواجهة الصواريخ البالستية قصيرة المدى بقيمة 300 مليون فرنك".تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية كانت اشترت في وقت سابق 36 طائرة مقاتلة من طراز إف -35- إي، وخمسة أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للطائرات من الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سويسرا-تقر-بصعوبة-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-1073555248.html
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سبوتنيك عربي
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سويسرا, الأخبار, شراء دبابات, ميزانية
سويسرا, الأخبار, شراء دبابات, ميزانية
الحكومة السويسرية تطالب بزيادة ميزانيتها العسكرية لشراء المزيد من الدبابات
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طلبت الحكومة السويسرية من البرلمان، اليوم الأربعاء، الموافقة على زيادة الميزانية العسكرية بمقدار 600 مليون فرنك (650 مليون دولار) لشراء المزيد من الدبابات والذخيرة.
جنيف - سبوتنيك. ووفقًا لبيان نُشر على موقع المجلس الفيدرالي "الحكومة السويسرية"، طالبت الحكومة، البرلمان السويسري
، بزيادة سقف الإنفاق على الجيش من 21.1 مليار فرنك إلى 21.7 مليار فرنك للفترة من 2021 إلى 2024.
كما طالبت بتقديم قروض إلزامية بقيمة 1.9 مليار فرنك، لإتاحة الفرصة لشراء المزيد من دبابات مدولبة وذخيرة للقوات البرية.
ولفتت الحكومة إلى أن الحديث يدور كذلك عن شراء 24 دبابة إضافية مقابل 235 مليون دولار، وشراء ذخائر هاون بـ 53 مليون دولار.
وأشار البيان كذلك إلى أن "المجلس الفيدرالي يعتزم زيادة تعزيز الدفاع عن المجال الجوي، ويقترح توسيع قدرات الدفاع الجوي
بعيد المدى، إضافة لتزويد نظام باتريوت الجديد بأسلحة موجهة إضافية مصممة خصيصًا لمواجهة الصواريخ البالستية قصيرة المدى بقيمة 300 مليون فرنك".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية كانت اشترت في وقت سابق 36 طائرة مقاتلة من طراز إف -35- إي، وخمسة أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للطائرات من الولايات المتحدة.