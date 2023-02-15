https://sputnikarabic.ae/20230215/الدفاع-الروسية-تحييد-190-عسكريا-أوكرانياعلى-محور-دونيتسك-1073553284.html
الدفاع الروسية: تحييد 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع الروسية: تحييد 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحييد 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر "مستا- بي" ومنظومة "إم 777" أمريكية الصنع على محور دونيتسك. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T11:49+0000
2023-02-15T11:49+0000
2023-02-15T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزراة في بيانها اليومي "تم تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وناقلة جند مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتز Msta-B ونظام مدفعي ام-777 أمريكي الصنع في سياق استمرار العمليات الهجومية من مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك".وفقًا لوزارة الدفاع، فإنه في اتجاه كوبيانسك، أدت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" إلى تدمير تجمعات للقوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي الرابع عشر واللواء 103 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في مناطق بلدات دفوريتشنايا وكوتلياروفكا في مقاطقة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه تم تدمير 8 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراكملنوي وماسيوتوفكا وبيرشوترافنيف وتيمكوفكا في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.في اتجاه كراسني ليمان، حددت الوزارة أن وحدات الألوية 67 و 92 و 25 المحمولة جواً لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية هُزمت بضربات طيران الجيش ونيران المدفعية.وفي اتجاه أوغليدار "بلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة ومركبتين قتال مدرّعتين ومدافع هاوتزر D-20 وD-30، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طرازغفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-روسيا-ستعيد-السيطرة-على-بلدات-مقاطعة-خاركوف-1073541988.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
11:49 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحييد 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر "مستا- بي" ومنظومة "إم 777" أمريكية الصنع على محور دونيتسك.
وقالت الوزراة في بيانها اليومي "تم تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وناقلة جند مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتز Msta-B ونظام مدفعي ام-777 أمريكي الصنع في سياق استمرار العمليات الهجومية من مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك".
وفقًا لوزارة الدفاع، فإنه في اتجاه كوبيانسك، أدت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" إلى تدمير تجمعات للقوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي الرابع عشر واللواء 103 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في مناطق بلدات دفوريتشنايا وكوتلياروفكا في مقاطقة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه تم تدمير 8 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراكملنوي وماسيوتوفكا وبيرشوترافنيف وتيمكوفكا في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
"بلغ إجمالي خسائر العدو في اليوم في هذا الاتجاه نحو 100 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين ومدرعتين قتاليتين وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طرازD-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 113 للدفاع الإقليمي بالقرب من قرية فيتيرينارنوي بمنطقة خاركوف".
في اتجاه كراسني ليمان، حددت الوزارة أن وحدات الألوية 67 و 92 و 25 المحمولة جواً لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية هُزمت بضربات طيران الجيش ونيران المدفعية.
"خلال النهار، تم تدمير ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث مركبات ومدفعين هاوتزر ذاتيي الدفع من طراز غفوزديكا ومنشأة غراد MLRS في هذا الاتجاه".
وفي اتجاه أوغليدار "بلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة ومركبتين قتال مدرّعتين ومدافع هاوتزر D-20 وD-30، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طرازغفوزديكا".