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https://sputnikarabic.ae/20230215/الرئيس-التونسي-عصابات-منظمة-تقف-وراء-أزمة-السلع-ورفع-الأسعار-1073541323.html
الرئيس التونسي: عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار
الرئيس التونسي: عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T07:51+0000
2023-02-15T07:51+0000
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وحسب الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في قصر قرطاج، أمس الثلاثاء. وأضاف سعيد أن "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.وتابع: ''عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور".وتوعد الرئيس التونسي بمحاسبتهم، لافتًا إلى أنهم لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون.كما أشار إلى العديد من التجاوزات في سوق الجملة بولاية "بن عروس"، مشيرًا أنه تم تخصيص 5% فقط لهذه السوق، فيما تم توزيع الـ 95% المتبقية في مسالك غير قانونية هدفها الاحتكار والتحكم في الأسعار.يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

الرئيس التونسي: عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار

07:51 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.
وحسب الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في قصر قرطاج، أمس الثلاثاء.
وأضاف سعيد أن "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.
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وتابع: ''عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور".
وتوعد الرئيس التونسي بمحاسبتهم، لافتًا إلى أنهم لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون.
كما أشار إلى العديد من التجاوزات في سوق الجملة بولاية "بن عروس"، مشيرًا أنه تم تخصيص 5% فقط لهذه السوق، فيما تم توزيع الـ 95% المتبقية في مسالك غير قانونية هدفها الاحتكار والتحكم في الأسعار.
يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
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