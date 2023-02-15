عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/الرقة-المدينة-السورية-المنكوبة-بالقنابل-الأمريكية-ترسل-قافلة-إغاثية-للمدن-المنكوبة-بالزلزال-1073563550.html
الرقة... المدينة السورية المنكوبة بالقنابل الأمريكية ترسل قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
الرقة... المدينة السورية المنكوبة بالقنابل الأمريكية ترسل قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
سيّر أهالي محافظة الرقة السورية، التي دمرت الطائرات الأمريكية 85% من منازلها بالكامل ريفاً ومدينة، قافلة مساعدات إغاثية لمواطنيهم في المدن السورية التي دمر... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T14:26+0000
2023-02-15T15:00+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073562802_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8f37146476003f2d79b3619f7b7855b7.jpg
مدن ومناطق محافظة الرقة المنكوبة بالقنابل الأمريكية بدرجة تضاهي بكثير ما خلفه الزلزال على المدن السورية المنكوبة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكانها، فقد نظموا حملة شعبية أفضت إلى تسيير قافلة المساعدات الإغاثية من شرق سوريا إلى غربها، لنجدة أهالي المناطق المتضررة.وأفاد المراسل، بأن القافلة انطلقت من أمام مقر المحافظة في مدينة "السبخة" في الريف المحرر الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، مؤلفة من العشرات من الشاحنات الصغيرة والكبيرة مقدمة من أهالي المحافظة إلى المحافظات المنكوبة من الزلزال.وأوضح مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الحكومية في الرقة، أحمد خضر المرشد، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا ،أن القافلة تأتي في سياق الجهود الحكومية والأهلية والاقتصادية والدينية والاجتماعية التي بادرت وأسهمت في تقديم ما يمكن، وهذه القافلة تعكس القيم الأصيلة لأهالي هذه المحافظة، وهو تأكيد على تكاتف وتعاضد السوريين في جميع الظروف.وتابع المرشد أن القافلة مؤلفة من 144 شاحنة صغيرة وكبيرة، تضم 25 طناً من المواد الغذائية، وكميات كبيرة من الأدوية الضرورية بقيمة 20 مليون ليرة سورية، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الأغطية والمفروشات ،وهي مقدمة من جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع الأهلي من أبناء القبائل العربية والمنظمات والنقابات الشعبية والجمعيات الخيرية، وسيتم إيصالها لسكان مدينة جبلة الساحلية ومحافظة حلب عبر السيارات والشاحنات المقدمة من السكان.ولفت المرشد إلى "أهمية التعاون بين الجميع، حيث يجري العمل والتعاون مع الجمعيات الخيرية والمجتمع الأهلي بالتنسيق مع المحافظة للمبادرة بدعم أهلنا المتضررين من الزلزال".
https://sputnikarabic.ae/20230214/مؤسسة-إنسانية-تتكفل-بتكاليف-العمليات-الجراحية-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-صور-1073536000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073562802_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5231fbadca99e5c8cf99a2a1eae1e1ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري

الرقة... المدينة السورية المنكوبة بالقنابل الأمريكية ترسل قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال

14:26 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaالرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
الرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبرTelegram
حصري
سيّر أهالي محافظة الرقة السورية، التي دمرت الطائرات الأمريكية 85% من منازلها بالكامل ريفاً ومدينة، قافلة مساعدات إغاثية لمواطنيهم في المدن السورية التي دمر الزلزال عددا كبيرا من منازلها.
مدن ومناطق محافظة الرقة المنكوبة بالقنابل الأمريكية بدرجة تضاهي بكثير ما خلفه الزلزال على المدن السورية المنكوبة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكانها، فقد نظموا حملة شعبية أفضت إلى تسيير قافلة المساعدات الإغاثية من شرق سوريا إلى غربها، لنجدة أهالي المناطق المتضررة.

وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا إن أبناء محافظة الرقة السورية سيّروا ظهر اليوم، أول قافلة مساعدات إغاثية للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وذلك بالتعاون بين أبناء القبائل العربية والجهات الحكومية في المحافظة تحت مسمى (فزعة أهالي الرقة).

© Sputnik . Atia Al atiaالرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
الرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
الرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
وأفاد المراسل، بأن القافلة انطلقت من أمام مقر المحافظة في مدينة "السبخة" في الريف المحرر الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، مؤلفة من العشرات من الشاحنات الصغيرة والكبيرة مقدمة من أهالي المحافظة إلى المحافظات المنكوبة من الزلزال.
مؤسسة إنسانية تتكفل بتكاليف العمليات الجراحية لمتضرري الزلازال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
مؤسسة إنسانية تتكفل بتكاليف العمليات الجراحية لمنكوبي الزلزال في سوريا... صور
أمس, 21:31 GMT
وأوضح مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الحكومية في الرقة، أحمد خضر المرشد، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا ،أن القافلة تأتي في سياق الجهود الحكومية والأهلية والاقتصادية والدينية والاجتماعية التي بادرت وأسهمت في تقديم ما يمكن، وهذه القافلة تعكس القيم الأصيلة لأهالي هذه المحافظة، وهو تأكيد على تكاتف وتعاضد السوريين في جميع الظروف.
© Sputnik . Atia Al atiaالرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
الرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
الرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
وتابع المرشد أن القافلة مؤلفة من 144 شاحنة صغيرة وكبيرة، تضم 25 طناً من المواد الغذائية، وكميات كبيرة من الأدوية الضرورية بقيمة 20 مليون ليرة سورية، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الأغطية والمفروشات ،وهي مقدمة من جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع الأهلي من أبناء القبائل العربية والمنظمات والنقابات الشعبية والجمعيات الخيرية، وسيتم إيصالها لسكان مدينة جبلة الساحلية ومحافظة حلب عبر السيارات والشاحنات المقدمة من السكان.
ولفت المرشد إلى "أهمية التعاون بين الجميع، حيث يجري العمل والتعاون مع الجمعيات الخيرية والمجتمع الأهلي بالتنسيق مع المحافظة للمبادرة بدعم أهلنا المتضررين من الزلزال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала