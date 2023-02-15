الرقة... المدينة السورية المنكوبة بالقنابل الأمريكية ترسل قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
14:26 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaالرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
حصري
سيّر أهالي محافظة الرقة السورية، التي دمرت الطائرات الأمريكية 85% من منازلها بالكامل ريفاً ومدينة، قافلة مساعدات إغاثية لمواطنيهم في المدن السورية التي دمر الزلزال عددا كبيرا من منازلها.
مدن ومناطق محافظة الرقة المنكوبة بالقنابل الأمريكية بدرجة تضاهي بكثير ما خلفه الزلزال على المدن السورية المنكوبة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكانها، فقد نظموا حملة شعبية أفضت إلى تسيير قافلة المساعدات الإغاثية من شرق سوريا إلى غربها، لنجدة أهالي المناطق المتضررة.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا إن أبناء محافظة الرقة السورية سيّروا ظهر اليوم، أول قافلة مساعدات إغاثية للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وذلك بالتعاون بين أبناء القبائل العربية والجهات الحكومية في المحافظة تحت مسمى (فزعة أهالي الرقة).
© Sputnik . Atia Al atiaالرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
الرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
وأفاد المراسل، بأن القافلة انطلقت من أمام مقر المحافظة في مدينة "السبخة" في الريف المحرر الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، مؤلفة من العشرات من الشاحنات الصغيرة والكبيرة مقدمة من أهالي المحافظة إلى المحافظات المنكوبة من الزلزال.
وأوضح مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الحكومية في الرقة، أحمد خضر المرشد، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا ،أن القافلة تأتي في سياق الجهود الحكومية والأهلية والاقتصادية والدينية والاجتماعية التي بادرت وأسهمت في تقديم ما يمكن، وهذه القافلة تعكس القيم الأصيلة لأهالي هذه المحافظة، وهو تأكيد على تكاتف وتعاضد السوريين في جميع الظروف.
© Sputnik . Atia Al atiaالرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
الرقة.. المدينة المنكوبة بالقنابل الأمريكية تسيّر قافلة إغاثية للمدن المنكوبة بالزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
وتابع المرشد أن القافلة مؤلفة من 144 شاحنة صغيرة وكبيرة، تضم 25 طناً من المواد الغذائية، وكميات كبيرة من الأدوية الضرورية بقيمة 20 مليون ليرة سورية، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الأغطية والمفروشات ،وهي مقدمة من جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع الأهلي من أبناء القبائل العربية والمنظمات والنقابات الشعبية والجمعيات الخيرية، وسيتم إيصالها لسكان مدينة جبلة الساحلية ومحافظة حلب عبر السيارات والشاحنات المقدمة من السكان.
ولفت المرشد إلى "أهمية التعاون بين الجميع، حيث يجري العمل والتعاون مع الجمعيات الخيرية والمجتمع الأهلي بالتنسيق مع المحافظة للمبادرة بدعم أهلنا المتضررين من الزلزال".