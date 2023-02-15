https://sputnikarabic.ae/20230215/السلطات-الألمانية-تمنع-هبوط-الطائرات-في-مطار-فرانكفورت-وتحولها-إلى-مطارات-أخرى-1073555514.html
السلطات الألمانية تمنع هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت وتحولها إلى مطارات أخرى
السلطات الألمانية تمنع هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت وتحولها إلى مطارات أخرى
أعلنت سلطات الطيران المدني الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت، وتحويلها للهبوط في مطارات أخرى. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:43+0000
2023-02-15T12:43+0000
2023-02-15T12:45+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "سلطات الطيران الألمانية توجه الطائرات بعدم الهبوط في مطار فرانكفورت بسبب عطل تقني واسع النطاق لدى شركة لوفتهانزا".ونقلت الوكالة عن شركة "لوفتهانزا" إعلانها، أن العطل التقني وقع بسبب أعمال بناء في خط سكك حديدية بمدينة فرانكفورت.ونصحت "لوفتهانزا" عملاءها بمراجعة موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن المسافرين في رحلات داخل ألمانيا يمكنهم استقلال قطارات شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية إلى وجهاتهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السلطات الألمانية تمنع هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت وتحولها إلى مطارات أخرى
12:43 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت سلطات الطيران المدني الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت، وتحويلها للهبوط في مطارات أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "سلطات الطيران الألمانية توجه الطائرات بعدم الهبوط في مطار فرانكفورت
بسبب عطل تقني واسع النطاق لدى شركة لوفتهانزا".
ونقلت الوكالة عن شركة "لوفتهانزا" إعلانها، أن العطل التقني وقع بسبب أعمال بناء في خط سكك حديدية بمدينة فرانكفورت.
وأعلنت الشركة، عبر موقع "تويتر"، أن العطل تسبب في تأجيل بعض الرحلات المجدولة وإلغاء البعض الآخر، موضحة أنه نتج عن تلف كابل اتصالات بسبب أعمال بناء، وتوقعت استقرار حركة الرحلات بحلول مساء اليوم.
ونصحت "لوفتهانزا
" عملاءها بمراجعة موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن المسافرين في رحلات داخل ألمانيا يمكنهم استقلال قطارات شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية إلى وجهاتهم.