عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/السلطات-الألمانية-تمنع-هبوط-الطائرات-في-مطار-فرانكفورت-وتحولها-إلى-مطارات-أخرى-1073555514.html
السلطات الألمانية تمنع هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت وتحولها إلى مطارات أخرى
السلطات الألمانية تمنع هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت وتحولها إلى مطارات أخرى
أعلنت سلطات الطيران المدني الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت، وتحويلها للهبوط في مطارات أخرى. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:43+0000
2023-02-15T12:45+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/11/1043691195_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_816fc8f684304bae9723f52b83fd5a05.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "سلطات الطيران الألمانية توجه الطائرات بعدم الهبوط في مطار فرانكفورت بسبب عطل تقني واسع النطاق لدى شركة لوفتهانزا".ونقلت الوكالة عن شركة "لوفتهانزا" إعلانها، أن العطل التقني وقع بسبب أعمال بناء في خط سكك حديدية بمدينة فرانكفورت.ونصحت "لوفتهانزا" عملاءها بمراجعة موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن المسافرين في رحلات داخل ألمانيا يمكنهم استقلال قطارات شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية إلى وجهاتهم.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/11/1043691195_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_02ed1b8cc0d064346a316572865c9517.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

السلطات الألمانية تمنع هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت وتحولها إلى مطارات أخرى

12:43 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 15.02.2023)
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Christian Charisius
تابعنا عبرTelegram
أعلنت سلطات الطيران المدني الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق هبوط الطائرات في مطار فرانكفورت، وتحويلها للهبوط في مطارات أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "سلطات الطيران الألمانية توجه الطائرات بعدم الهبوط في مطار فرانكفورت بسبب عطل تقني واسع النطاق لدى شركة لوفتهانزا".
ونقلت الوكالة عن شركة "لوفتهانزا" إعلانها، أن العطل التقني وقع بسبب أعمال بناء في خط سكك حديدية بمدينة فرانكفورت.
وأعلنت الشركة، عبر موقع "تويتر"، أن العطل تسبب في تأجيل بعض الرحلات المجدولة وإلغاء البعض الآخر، موضحة أنه نتج عن تلف كابل اتصالات بسبب أعمال بناء، وتوقعت استقرار حركة الرحلات بحلول مساء اليوم.
ونصحت "لوفتهانزا" عملاءها بمراجعة موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن المسافرين في رحلات داخل ألمانيا يمكنهم استقلال قطارات شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية إلى وجهاتهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала