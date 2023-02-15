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https://sputnikarabic.ae/20230215/الكشف-عن-شكل-وجه-الإنسان-قبل-8-آلاف-عام-برأس-زورقي-صور-1073564281.html
الكشف عن شكل وجه الإنسان قبل 8 آلاف عام "برأس زورقي"... صور
الكشف عن شكل وجه الإنسان قبل 8 آلاف عام "برأس زورقي"... صور
تمكن العلماء من إعادة بناء هيكل جديد لوجه إنسان من العصر الحجري يعود لحوالي 8300عام، وبيّن العلماء أنه ربما يكون لفتى لديه جمجمة غير عادية، وقصر في القامة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T14:42+0000
2023-02-15T14:46+0000
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علوم
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كانت إعادة بناء الوجه مشروعا استمر شهورا، لكن الباحثين عرفوا عن فيستيجوتن منذ عام 1907، عندما عثر علماء الآثار على رفاته في كهف يعود للعصر الحجري الأوسط، في راندابيرغ، على طول الساحل الغربي للنرويج.وأشار العلماء إلى أن بعض الأشياء برزت عن الفتى البالغ من العمر 15 عامًا يبلغ ارتفاعه 4 أقدام و1 بوصة (1.25 مترًا)، وكان قصيرًا بالنسبة لعمره.قال شون دكستر دينهام عالم العظام في متحف الآثار فجامعة ستافنجر في النرويج والذي ساعد في تحليل الهيكل العظمي، على الرغم من أن جمجمة الفتى غير عادية قد أعطته مظهرا فريدا، إلا أن رفاته تشير إلى أنه كان يتغذى جيدا وبصحة جيدة. وهذا ما فيسمى "الرأس الزورق".قال شون دكستر دينهام عالم العظام في متحف الآثار في جامعة ستافنجر في النرويج والذي ساعد في تحليل الهيكل العظمي، على الرغم من أن جمجمة الفتى غير عادية قد أعطته مظهرا فريدا، إلا أن رفاته تشير إلى أنه كان يتغذى جيدا وبصحة جيدة.وقال دنهام: "إن الحجم الهائل لبقايا الحيوانات التي تم العثور عليها في الموقع يشهد أيضا على وفرة الإمدادات الغذائية في الكهف، الذي يبلغ عمقه نحو 5 أمتار، حسب مجلة "livescience" العلمية. وأضاف أوسكار نيلسون الطبيب الشرعي والذي رسم الفتى، أن تحليل الحمض النووي للإنسان أظهر أن لون بشرته وشعره ولون عينيه من المحتمل أن يكون قريبا من الملامح النرويجية، بما في ذلك العيون البنية والشعر الداكن ولون البشرة المتوسط.
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

الكشف عن شكل وجه الإنسان قبل 8 آلاف عام "برأس زورقي"... صور

14:42 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 15.02.2023)
© Depositphotos.com / Seksan44جمجمة على أرض قاحلة
جمجمة على أرض قاحلة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Depositphotos.com / Seksan44
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تمكن العلماء من إعادة بناء هيكل جديد لوجه إنسان من العصر الحجري يعود لحوالي 8300عام، وبيّن العلماء أنه ربما يكون لفتى لديه جمجمة غير عادية، وقصر في القامة ويدعى "فيستيجوتن".
كانت إعادة بناء الوجه مشروعا استمر شهورا، لكن الباحثين عرفوا عن فيستيجوتن منذ عام 1907، عندما عثر علماء الآثار على رفاته في كهف يعود للعصر الحجري الأوسط، في راندابيرغ، على طول الساحل الغربي للنرويج.
وأشار العلماء إلى أن بعض الأشياء برزت عن الفتى البالغ من العمر 15 عامًا يبلغ ارتفاعه 4 أقدام و1 بوصة (1.25 مترًا)، وكان قصيرًا بالنسبة لعمره.
قال شون دكستر دينهام عالم العظام في متحف الآثار فجامعة ستافنجر في النرويج والذي ساعد في تحليل الهيكل العظمي، على الرغم من أن جمجمة الفتى غير عادية قد أعطته مظهرا فريدا، إلا أن رفاته تشير إلى أنه كان يتغذى جيدا وبصحة جيدة. وهذا ما فيسمى "الرأس الزورق".
صورة شعاعية لرأس إنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
مجتمع
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13:05 GMT
قال شون دكستر دينهام عالم العظام في متحف الآثار في جامعة ستافنجر في النرويج والذي ساعد في تحليل الهيكل العظمي، على الرغم من أن جمجمة الفتى غير عادية قد أعطته مظهرا فريدا، إلا أن رفاته تشير إلى أنه كان يتغذى جيدا وبصحة جيدة.
وقال دنهام: "إن الحجم الهائل لبقايا الحيوانات التي تم العثور عليها في الموقع يشهد أيضا على وفرة الإمدادات الغذائية في الكهف، الذي يبلغ عمقه نحو 5 أمتار، حسب مجلة "livescience" العلمية.
وأضاف أوسكار نيلسون الطبيب الشرعي والذي رسم الفتى، أن تحليل الحمض النووي للإنسان أظهر أن لون بشرته وشعره ولون عينيه من المحتمل أن يكون قريبا من الملامح النرويجية، بما في ذلك العيون البنية والشعر الداكن ولون البشرة المتوسط.
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