https://sputnikarabic.ae/20230215/المصرف-المركزي-الروسي-ينشئ-قسما-لتنظيم-الحسابات-الدولية-1073540547.html
المصرف المركزي الروسي ينشئ قسما لتنظيم الحسابات الدولية
المصرف المركزي الروسي ينشئ قسما لتنظيم الحسابات الدولية
أصدر البنك المركزي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، بياناً عن إنشاء قسم خاص لتنظيم التسويات المالية الدولية، وذلك في سياق العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T07:47+0000
2023-02-15T07:47+0000
2023-02-15T07:47+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكرت الخدمة الصحفية للبنك المركزي في بيانها أنه "تم إنشاء قسم فرعي جديد يسمى قسم "تنظيم التسويات الدولية" في البنك المركزي الروسي، حيث سيقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة لحل القضايا المالية في سياق العقوبات المفروضة على روسيا".وأضافت أن الغاية من القسم هو تطوير علاقات المراسلة بين البنوك الروسية والأطراف المقابلة من الدول الصديقة الأخرى، بالإضافة إلى عملية الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية، فضلاً عن توسيع فرص المعاملات عبر الحدود.وأشار البنك المركزي أن القسم الجديد سيترأسه ميخائيل كوفريغين، الذي شغل منصب مدير قسم التطوير الاستراتيجي للسوق المالي في البنك المركزي الروسي.كما قرر البنك المركزي في 15 شباط/ فبراير 2023 إنشاء إدارة للتعاون مع المنظمات الدولية على أساس إدارة التعاون الدولي، التي سيتم إلغاؤها حتى 1 أيلول/ سبتمبر 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230129/اتفاق-روسي-إيراني-لتسهيل-المعاملات-المالية-والمصرفية-1072847804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
المصرف المركزي الروسي ينشئ قسما لتنظيم الحسابات الدولية
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أصدر البنك المركزي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، بياناً عن إنشاء قسم خاص لتنظيم التسويات المالية الدولية، وذلك في سياق العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية الروسية.
وذكرت الخدمة الصحفية للبنك المركزي في بيانها أنه "تم إنشاء قسم فرعي جديد يسمى قسم "تنظيم التسويات الدولية" في البنك المركزي الروسي، حيث سيقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة لحل القضايا المالية في سياق العقوبات المفروضة على روسيا".
وأضافت أن الغاية من القسم هو تطوير علاقات المراسلة بين البنوك الروسية والأطراف المقابلة من الدول الصديقة الأخرى، بالإضافة إلى عملية الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية، فضلاً عن توسيع فرص المعاملات عبر الحدود.
وأشار البنك المركزي أن القسم الجديد سيترأسه ميخائيل كوفريغين، الذي شغل منصب مدير قسم التطوير الاستراتيجي للسوق المالي في البنك المركزي الروسي.
كما قرر البنك المركزي في 15 شباط/ فبراير 2023 إنشاء إدارة للتعاون مع المنظمات الدولية على أساس إدارة التعاون الدولي، التي سيتم إلغاؤها حتى 1 أيلول/ سبتمبر 2023.