عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/المصرف-المركزي-الروسي-ينشئ-قسما-لتنظيم-الحسابات-الدولية-1073540547.html
المصرف المركزي الروسي ينشئ قسما لتنظيم الحسابات الدولية
المصرف المركزي الروسي ينشئ قسما لتنظيم الحسابات الدولية
أصدر البنك المركزي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، بياناً عن إنشاء قسم خاص لتنظيم التسويات المالية الدولية، وذلك في سياق العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T07:47+0000
2023-02-15T07:47+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102570/82/1025708240_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_4e17592308fab9390f9a3bb0940bc260.jpg
وذكرت الخدمة الصحفية للبنك المركزي في بيانها أنه "تم إنشاء قسم فرعي جديد يسمى قسم "تنظيم التسويات الدولية" في البنك المركزي الروسي، حيث سيقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة لحل القضايا المالية في سياق العقوبات المفروضة على روسيا".وأضافت أن الغاية من القسم هو تطوير علاقات المراسلة بين البنوك الروسية والأطراف المقابلة من الدول الصديقة الأخرى، بالإضافة إلى عملية الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية، فضلاً عن توسيع فرص المعاملات عبر الحدود.وأشار البنك المركزي أن القسم الجديد سيترأسه ميخائيل كوفريغين، الذي شغل منصب مدير قسم التطوير الاستراتيجي للسوق المالي في البنك المركزي الروسي.كما قرر البنك المركزي في 15 شباط/ فبراير 2023 إنشاء إدارة للتعاون مع المنظمات الدولية على أساس إدارة التعاون الدولي، التي سيتم إلغاؤها حتى 1 أيلول/ سبتمبر 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230129/اتفاق-روسي-إيراني-لتسهيل-المعاملات-المالية-والمصرفية-1072847804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102570/82/1025708240_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_2cff7400841f7828ffb4ef13d55efed7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

المصرف المركزي الروسي ينشئ قسما لتنظيم الحسابات الدولية

07:47 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبرTelegram
أصدر البنك المركزي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، بياناً عن إنشاء قسم خاص لتنظيم التسويات المالية الدولية، وذلك في سياق العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية الروسية.
وذكرت الخدمة الصحفية للبنك المركزي في بيانها أنه "تم إنشاء قسم فرعي جديد يسمى قسم "تنظيم التسويات الدولية" في البنك المركزي الروسي، حيث سيقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة لحل القضايا المالية في سياق العقوبات المفروضة على روسيا".
وأضافت أن الغاية من القسم هو تطوير علاقات المراسلة بين البنوك الروسية والأطراف المقابلة من الدول الصديقة الأخرى، بالإضافة إلى عملية الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية، فضلاً عن توسيع فرص المعاملات عبر الحدود.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
اتفاق روسي إيراني لتسهيل المعاملات المالية والمصرفية
29 يناير, 17:29 GMT
وأشار البنك المركزي أن القسم الجديد سيترأسه ميخائيل كوفريغين، الذي شغل منصب مدير قسم التطوير الاستراتيجي للسوق المالي في البنك المركزي الروسي.
كما قرر البنك المركزي في 15 شباط/ فبراير 2023 إنشاء إدارة للتعاون مع المنظمات الدولية على أساس إدارة التعاون الدولي، التي سيتم إلغاؤها حتى 1 أيلول/ سبتمبر 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала