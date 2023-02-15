https://sputnikarabic.ae/20230215/الموانئ-السعودية-تسجل-ارتفاعا-يتجاوز-24-في-أعداد-الحاويات-القياسية-1073558094.html
الموانئ السعودية تسجل ارتفاعا يتجاوز 24% في أعداد الحاويات القياسية
الموانئ السعودية تسجل ارتفاعا يتجاوز 24% في أعداد الحاويات القياسية
سجلت الموانئ السعودية ارتفاعا يتجاوز 24 في المئة في أعداد الحاويات القياسية التي تم تداولها خلال الشهر الماضي. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T14:03+0000
2023-02-15T14:03+0000
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وبلغ عدد الحاويات القياسية التي تم تداولها في الموانئ السعودية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 695 ألف حاوية مقارنة بنحو 560 ألف حاوية خلال ذات الشهر من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.وتشير تلك الأرقام إلى أن أعداد الحاويات التي تم تداولها في الشهر الأول من 2023 تجاوز الـ 24 في المئة مقارنة بذات الشهر من 2022.ولفتت الوكالة إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحفيز العمل في القطاع البحري أبرزها تلبية متطلبات التنمية الخاصة به ضمن المبادرات التي أطلقتها "موانئ".وتشمل مبادرات "موانئ" تصميم نماذج تشغيلية وأنظمة مُتعددة وحلول لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية باستخدام استخدام التقنيات الحديثة التي تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.ولفتت الوكالة إلى أن السعودية تسعى إلى ترسيخ مكانتها العالمية كمركز لوجستي ومحور التقاء للقارات الثلاث.
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن
الموانئ السعودية تسجل ارتفاعا يتجاوز 24% في أعداد الحاويات القياسية
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سجلت الموانئ السعودية ارتفاعا يتجاوز 24 في المئة في أعداد الحاويات القياسية التي تم تداولها خلال الشهر الماضي.
وبلغ عدد الحاويات القياسية التي تم تداولها في الموانئ السعودية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 695 ألف حاوية مقارنة بنحو 560 ألف حاوية خلال ذات الشهر من العام الماضي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.
وتشير تلك الأرقام إلى أن أعداد الحاويات التي تم تداولها في الشهر الأول من 2023 تجاوز الـ 24 في المئة مقارنة بذات الشهر من 2022.
ولفتت الوكالة إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحفيز العمل في القطاع البحري
أبرزها تلبية متطلبات التنمية الخاصة به ضمن المبادرات التي أطلقتها "موانئ".
وتشمل مبادرات "موانئ" تصميم نماذج تشغيلية وأنظمة مُتعددة وحلول لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار
وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية باستخدام استخدام التقنيات الحديثة التي تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ولفتت الوكالة إلى أن السعودية
تسعى إلى ترسيخ مكانتها العالمية كمركز لوجستي ومحور التقاء للقارات الثلاث.