https://sputnikarabic.ae/20230215/النمسا-تزيد-من-واردات-الغاز-الروسي-1073556766.html
النمسا تزيد من واردات الغاز الروسي
النمسا تزيد من واردات الغاز الروسي
ارتفعت واردات النمسا من الغاز الروسي إلى 71% في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 41 % لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:02+0000
2023-02-15T13:02+0000
2023-02-15T13:02+0000
العالم
وزارة النفط الروسية
النمسا
ارتفاع
واردات
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وفقا لموقع إلكتروني يتضمن رسوما بيانية موضوعية أعدته الوزارة الوطنية النمساوية لحماية المناخ والبيئة والطاقة والنقل والابتكار والتكنولوجيا، فإن حصة إمدادات الغاز من روسيا في الواردات في ديسمبر، بلغت 71% والواردات من "مصادر أخرى" – 29%. في أكتوبر/تشرين الأول، كانت هذه النسبة 23% و77% على التوالي. قبل عام في فبراير/شباط، على التوالي – 79% و 21%. ويعتمد الرسم البياني، وفقا للوزارة، على تقارير البيانات لمنظم التحكم الإلكتروني.في نهاية العام الماضي، صرح المستشار النمساوي كارل نهامر ووزراء حكومته مرارا وتكرارا، أن إمدادات الغاز الروسي إلى الجمهورية قد انخفضت إلى "نحو 20 في المئة".وأوضحت الوزارة أن البيانات الخاصة بإمدادات الغاز الروسي للجمهورية تقع في "نطاق التقلبات"، حيث أن المشاركين في سوق الغاز غير مطالبين بإبلاغ E-Control بالمصدر الدقيق لمنشأ الغاز المستورد.وأوضحت الوزارة أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أنه على الرغم من جهود الحكومة "لخفض حصة الغاز الروسي باستمرار، فإن القيم "ستزداد من شهر إلى آخر".كما قال المدير العام المنتهية ولايته لشركة الطاقة النمساوية Energie AG، ويرنير ستاينكر، في ديسمبر، فإن حصة الغاز الروسي في واردات النمسا تصل إلى 50% وكل الحديث عن أن الاعتماد على "الذهب الأزرق" الروسي قد انخفض إلى 20 % ليس صحيحا.
https://sputnikarabic.ae/20221211/المستشار-النمساوي-يعرب-عن-استعداده-لاستمرار-التواصل-مع-بوتين-من-أجل-السلام-1071084483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وزارة النفط الروسية, النمسا, ارتفاع, واردات
العالم, وزارة النفط الروسية, النمسا, ارتفاع, واردات
النمسا تزيد من واردات الغاز الروسي
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ارتفعت واردات النمسا من الغاز الروسي إلى 71% في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 41 % لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وفقا لموقع إلكتروني يتضمن رسوما بيانية موضوعية أعدته الوزارة الوطنية النمساوية لحماية المناخ والبيئة والطاقة والنقل والابتكار والتكنولوجيا، فإن حصة إمدادات الغاز من روسيا في الواردات في ديسمبر، بلغت 71% والواردات من "مصادر أخرى" – 29%. في أكتوبر/تشرين الأول، كانت هذه النسبة 23% و77% على التوالي. قبل عام في فبراير/شباط، على التوالي – 79% و 21%. ويعتمد الرسم البياني، وفقا للوزارة، على تقارير البيانات لمنظم التحكم الإلكتروني.
في نهاية العام الماضي، صرح المستشار النمساوي كارل نهامر ووزراء حكومته مرارا وتكرارا، أن إمدادات الغاز الروسي إلى الجمهورية قد انخفضت إلى "نحو 20 في المئة".
وأوضحت الوزارة أن البيانات الخاصة بإمدادات الغاز الروسي للجمهورية تقع في "نطاق التقلبات"، حيث أن المشاركين في سوق الغاز غير مطالبين بإبلاغ E-Control بالمصدر الدقيق لمنشأ الغاز المستورد.
11 ديسمبر 2022, 13:02 GMT
وأوضحت الوزارة أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أنه على الرغم من جهود الحكومة "لخفض حصة الغاز الروسي باستمرار، فإن القيم "ستزداد من شهر إلى آخر".
كما قال المدير العام المنتهية ولايته لشركة الطاقة النمساوية Energie AG، ويرنير ستاينكر، في ديسمبر، فإن حصة الغاز الروسي في واردات النمسا تصل إلى 50% وكل الحديث عن أن الاعتماد على "الذهب الأزرق" الروسي قد انخفض إلى 20 % ليس صحيحا.