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https://sputnikarabic.ae/20230215/انبعاث-دخان-ملون-بعد-انقلاب-شاحنة-محملة-بحمض-النتريك-يثير-الذعر-في-أمريكا-فيديو-1073557178.html
انبعاث دخان ملون بعد انقلاب شاحنة محملة بحمض النتريك يثير الذعر في أمريكا... فيديو
انبعاث دخان ملون بعد انقلاب شاحنة محملة بحمض النتريك يثير الذعر في أمريكا... فيديو
حالة من الذعر انتابت المواطنين الأمريكيين، بعد انبعاث دخان باللون البرتقالي، إثر انقلاب شاحنة كانت محملة بحمض النتريك على طريق سريع في ولاية أريزونا الأمريكية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:16+0000
2023-02-15T13:16+0000
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وفي الفيديو المتداول، تظهر الشاحنة وهي مقلوبة ويخرج منها دخان باللون البرتقالي، مما أدى إلى ازدحام مروري، ولم يتبين بعد سبب الحادث.وعلى إثر الحادث، أطلقت إدارة السلامة العامة في أريزونا تحذيرا بتوخي الحذر وناشدت السكان القريبين بالبقاء داخل المنازل.وأشارت إلى أن طواقمها تعمل على إخلاء محيط الحادث.يشار إلى أن حمض النيتريك، المستخدم في غسل الأواني الزجاجية أو المعدات المعدنية، مادة كيميائية شديدة التآكل ويمكن أن تسبب تلفا شديدا في الرئة إذا تم استنشاقه وتهيجا عند ملامسته للجلد والعينين، وفق جامعة واشنطن.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

انبعاث دخان ملون بعد انقلاب شاحنة محملة بحمض النتريك يثير الذعر في أمريكا... فيديو

13:16 GMT 15.02.2023
CC0 / falco / truckشاحنة
شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
CC0 / falco / truck
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حالة من الذعر انتابت المواطنين الأمريكيين، بعد انبعاث دخان باللون البرتقالي، إثر انقلاب شاحنة كانت محملة بحمض النتريك على طريق سريع في ولاية أريزونا الأمريكية.
وفي الفيديو المتداول، تظهر الشاحنة وهي مقلوبة ويخرج منها دخان باللون البرتقالي، مما أدى إلى ازدحام مروري، ولم يتبين بعد سبب الحادث.
وعلى إثر الحادث، أطلقت إدارة السلامة العامة في أريزونا تحذيرا بتوخي الحذر وناشدت السكان القريبين بالبقاء داخل المنازل.
وأشارت إلى أن طواقمها تعمل على إخلاء محيط الحادث.
يشار إلى أن حمض النيتريك، المستخدم في غسل الأواني الزجاجية أو المعدات المعدنية، مادة كيميائية شديدة التآكل ويمكن أن تسبب تلفا شديدا في الرئة إذا تم استنشاقه وتهيجا عند ملامسته للجلد والعينين، وفق جامعة واشنطن.
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