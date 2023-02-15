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https://sputnikarabic.ae/20230215/بكين-تتخذ-إجراءات-للرد-على-العقوبات-التي-فرضتها-واشنطن-بعد-حادث-المنطاد-1073544176.html
بكين تتخذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد حادث المنطاد
بكين تتخذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد حادث المنطاد
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية، بذريعة حادث المنطاد الصيني الذي عبر أجواء... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:32+0000
2023-02-15T09:32+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ترفض ذلك بقوة، وستتخذ إجراءات مضادة بحق الكيانات الأمريكية ذات الصلة، التي تقوض سيادة وأمن الصين وفقًا للقانون".وأضاف أن الصين شرحت مرارًا الظروف المحيطة في حادث المنطاد، ولكن الولايات المتحدة أساءت استخدام القوة، واتخذت رد فعل مبالغًا فيه، وصعّدت الموقف حين استخدمت الحادث كذريعة لفرض عقوبات غير مشروعة ضد شركات ومؤسسات صينية.وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية المجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20230215/إعلام-الدليل-السري-للناتو-يحمل-في-طياته-صراعا-مع-الصين--1073542848.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بكين تتخذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد حادث المنطاد

09:32 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية، بذريعة حادث المنطاد الصيني الذي عبر أجواء أمريكا الشمالية قبل أن تسقطه الولايات المتحدة فوق المحيط الأطلسي، في 5 شباط / فبراير الجاري.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ترفض ذلك بقوة، وستتخذ إجراءات مضادة بحق الكيانات الأمريكية ذات الصلة، التي تقوض سيادة وأمن الصين وفقًا للقانون".
وأضاف أن الصين شرحت مرارًا الظروف المحيطة في حادث المنطاد، ولكن الولايات المتحدة أساءت استخدام القوة، واتخذت رد فعل مبالغًا فيه، وصعّدت الموقف حين استخدمت الحادث كذريعة لفرض عقوبات غير مشروعة ضد شركات ومؤسسات صينية.
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
إعلام: "الدليل السري" للناتو يحمل في طياته صراعا مع الصين
09:04 GMT
وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية المجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
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