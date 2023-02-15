https://sputnikarabic.ae/20230215/بلينكن-يبدأ-جولة-أوروبية-تشمل-ألمانيا-وتركيا-واليونان--1073576502.html
بلينكن يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وتركيا واليونان
بلينكن يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وتركيا واليونان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولة أوروبية يوم الخميس تشمل ألمانيا وتركيا واليونان. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T20:59+0000
2023-02-15T20:59+0000
2023-02-15T20:59+0000
وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صحفي للمتحدث باسم الوزارة نيد برايس، اليوم الخميس.وقال برايس: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى ألمانيا وتركيا واليونان خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير/ شباط".وأضاف المسؤول الأمريكي: "في 16 فبراير/ شباط، أن بلينكن سوف يسافر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف لمناقشة الدعم المتواصل إلى أوكرانيا ومساعدة الشعب التركي والسوري والتزامنا الأمني العابر للأطلنطي، ونظام دولي قائم على قواعد".وأوضح أن بلينكن في 19 فبراير سيزور قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا لرؤية جهود الولايات المتحدة لمساعدة تركيا للاستجابة للزلزال قبل التوجه إلى اليونان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين ولإجراء حوار استراتيجي.قال برايس: "إنه سيسافر إلى أنقرة حيث سيلتقي مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ومسؤولين أتراك كبار آخرين"ومن المقرر أن يختتم بلينكن جولته في أثينا حيث سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية نيكو ديندياس، وزعيم المعارضة أليكسيس تسيبراس، كما سيطلق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، بحسب برايس.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بلينكن-الصين-انتهكت-الأجواء-الأمريكية-قبل-أيام-1073286480.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, اليونان, جولة, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, اليونان, جولة, العالم
بلينكن يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وتركيا واليونان
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولة أوروبية يوم الخميس تشمل ألمانيا وتركيا واليونان.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صحفي للمتحدث باسم الوزارة نيد برايس، اليوم الخميس.
وقال برايس: "وزير الخارجية
أنتوني بلينكن سيسافر إلى ألمانيا وتركيا واليونان خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير/ شباط".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "في 16 فبراير/ شباط، أن بلينكن سوف يسافر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف لمناقشة الدعم المتواصل إلى أوكرانيا ومساعدة الشعب التركي والسوري والتزامنا الأمني العابر للأطلنطي، ونظام دولي قائم على قواعد".
وأوضح أن بلينكن في 19 فبراير سيزور قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا لرؤية جهود الولايات المتحدة لمساعدة تركيا للاستجابة للزلزال
قبل التوجه إلى اليونان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين ولإجراء حوار استراتيجي.
قال برايس: "إنه سيسافر إلى أنقرة حيث سيلتقي مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ومسؤولين أتراك كبار آخرين"
ومن المقرر أن يختتم بلينكن جولته في أثينا حيث سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية نيكو ديندياس، وزعيم المعارضة أليكسيس تسيبراس، كما سيطلق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، بحسب برايس.