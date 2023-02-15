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بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل
بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الذي غادر إلى الولايات المتحدة في أعقاب خسارته الانتخابات، يعتزم العودة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T04:10+0000
2023-02-15T04:10+0000
العالم
أخبار البرازيل
لولا دي سيلفا
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بولسوناروموسكو- سبوتنيك. وقال بولسونارو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "الحركة اليمينية لم تمت وستعيش.. الخسارة جزء من العملية الانتخابية، أنا لا أقول أنه كان هناك تزوير، لكن العملية كانت منحازة".ويواجه بولسونارو عدة تحقيقات في البرازيل، من بينها تحديد ما إذا كان له علاقة بأحداث الشغب التي وقعت يوم 8 يناير في العاصمة برازيليا من قبل أنصاره الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.
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العالم, أخبار البرازيل , لولا دي سيلفا
العالم, أخبار البرازيل , لولا دي سيلفا

بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل

04:10 GMT 15.02.2023
© AP Photo / Eraldo Peresأحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
أحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الذي غادر إلى الولايات المتحدة في أعقاب خسارته الانتخابات، يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل، رغم المخاطر عند عودته .
بولسوناروموسكو- سبوتنيك. وقال بولسونارو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "الحركة اليمينية لم تمت وستعيش.. الخسارة جزء من العملية الانتخابية، أنا لا أقول أنه كان هناك تزوير، لكن العملية كانت منحازة".
ويواجه بولسونارو عدة تحقيقات في البرازيل، من بينها تحديد ما إذا كان له علاقة بأحداث الشغب التي وقعت يوم 8 يناير في العاصمة برازيليا من قبل أنصاره الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.
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