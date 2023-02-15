https://sputnikarabic.ae/20230215/بولسونارو-يعتزم-العودة-إلى-البرازيل-في-مارس-المقبل-1073537996.html
بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل
بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الذي غادر إلى الولايات المتحدة في أعقاب خسارته الانتخابات، يعتزم العودة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T04:10+0000
2023-02-15T04:10+0000
2023-02-15T04:10+0000
العالم
أخبار البرازيل
لولا دي سيلفا
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بولسوناروموسكو- سبوتنيك. وقال بولسونارو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "الحركة اليمينية لم تمت وستعيش.. الخسارة جزء من العملية الانتخابية، أنا لا أقول أنه كان هناك تزوير، لكن العملية كانت منحازة".ويواجه بولسونارو عدة تحقيقات في البرازيل، من بينها تحديد ما إذا كان له علاقة بأحداث الشغب التي وقعت يوم 8 يناير في العاصمة برازيليا من قبل أنصاره الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.
أخبار البرازيل
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/08/1067459640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_204edc791ae9c86316a199a4973ed256.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار البرازيل , لولا دي سيلفا
العالم, أخبار البرازيل , لولا دي سيلفا
بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الذي غادر إلى الولايات المتحدة في أعقاب خسارته الانتخابات، يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل، رغم المخاطر عند عودته .
بولسوناروموسكو- سبوتنيك
. وقال بولسونارو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "الحركة اليمينية لم تمت وستعيش.. الخسارة جزء من العملية الانتخابية، أنا لا أقول أنه كان هناك تزوير، لكن العملية كانت منحازة".
ويواجه بولسونارو عدة تحقيقات في البرازيل، من بينها تحديد ما إذا كان له علاقة بأحداث الشغب التي وقعت يوم 8 يناير في العاصمة برازيليا
من قبل أنصاره الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.