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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/بوليتيكو-ماكرون-استبدل-زوجته-بزيلينسكي-1073539206.html
"بوليتيكو": ماكرون استبدل زوجته بزيلينسكي
"بوليتيكو": ماكرون استبدل زوجته بزيلينسكي
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن اجتماع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كاد ألا يتم بسبب خطط الرئيس الفرنسي الذهاب مع زوجته إلى... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T06:32+0000
2023-02-15T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بحسب ما نشرت "بوليتيكو" الأمريكية، عندما ذهب الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي للقاء الزعماء الغربيين، لم يرسل قصر الإليزيه دعوة رسمية للرئيس الأوكراني.وأشار المقال أن مساعدي ماكرون عندما شاهدوا مقطع الفيديو لخطاب زيلينسكي الجاد في قاعة وستمنستر في لندن، سارعوا إلى إرسال دعوة وترتيب زيارة في وقت متأخر من الليل إلى باريس.وقام زيلينسكي بجولة قصيرة في الدول الأوروبية، التقى خلالها مع سياسيين بارزين، وألقى خطابا في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي، طلب فيه بشكل شخصي تزويد بلاده بمقاتلات، ليسافر بعدها إلى باريس حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، الذي جاء خصيصًا من ألمانيا.وبعد اجتماع باريس، ذهب زيلينسكي - مع ماكرون - إلى بروكسل للتحدث في البرلمان الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي، حيث شكر قادة الاتحاد ودعا مرة أخرى إلى توريد المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230209/زيلينسكي-يؤكد-أنه-اضطر-لإجبار-شولتس-على-مساعدة-كييف-1073327507.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

"بوليتيكو": ماكرون استبدل زوجته بزيلينسكي

06:32 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 06:36 GMT 15.02.2023)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أشار تقرير إعلامي أمريكي أن اجتماع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كاد ألا يتم بسبب خطط الرئيس الفرنسي الذهاب مع زوجته إلى المسرح.
بحسب ما نشرت "بوليتيكو" الأمريكية، عندما ذهب الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي للقاء الزعماء الغربيين، لم يرسل قصر الإليزيه دعوة رسمية للرئيس الأوكراني.

وكاد الاجتماع ألا يتم، حيث كان ماكرون يعتزم قضاء تلك الأمسية برفقة زوجته في المسرح.

وأشار المقال أن مساعدي ماكرون عندما شاهدوا مقطع الفيديو لخطاب زيلينسكي الجاد في قاعة وستمنستر في لندن، سارعوا إلى إرسال دعوة وترتيب زيارة في وقت متأخر من الليل إلى باريس.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يؤكد أنه اضطر لإجبار شولتس على مساعدة كييف
9 فبراير, 17:11 GMT
وقام زيلينسكي بجولة قصيرة في الدول الأوروبية، التقى خلالها مع سياسيين بارزين، وألقى خطابا في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي، طلب فيه بشكل شخصي تزويد بلاده بمقاتلات، ليسافر بعدها إلى باريس حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، الذي جاء خصيصًا من ألمانيا.
وبعد اجتماع باريس، ذهب زيلينسكي - مع ماكرون - إلى بروكسل للتحدث في البرلمان الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي، حيث شكر قادة الاتحاد ودعا مرة أخرى إلى توريد المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة إلى كييف.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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