https://sputnikarabic.ae/20230215/بوليتيكو-ماكرون-استبدل-زوجته-بزيلينسكي-1073539206.html
"بوليتيكو": ماكرون استبدل زوجته بزيلينسكي
"بوليتيكو": ماكرون استبدل زوجته بزيلينسكي
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن اجتماع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كاد ألا يتم بسبب خطط الرئيس الفرنسي الذهاب مع زوجته إلى... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T06:32+0000
2023-02-15T06:32+0000
2023-02-15T06:36+0000
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بحسب ما نشرت "بوليتيكو" الأمريكية، عندما ذهب الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي للقاء الزعماء الغربيين، لم يرسل قصر الإليزيه دعوة رسمية للرئيس الأوكراني.وأشار المقال أن مساعدي ماكرون عندما شاهدوا مقطع الفيديو لخطاب زيلينسكي الجاد في قاعة وستمنستر في لندن، سارعوا إلى إرسال دعوة وترتيب زيارة في وقت متأخر من الليل إلى باريس.وقام زيلينسكي بجولة قصيرة في الدول الأوروبية، التقى خلالها مع سياسيين بارزين، وألقى خطابا في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي، طلب فيه بشكل شخصي تزويد بلاده بمقاتلات، ليسافر بعدها إلى باريس حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، الذي جاء خصيصًا من ألمانيا.وبعد اجتماع باريس، ذهب زيلينسكي - مع ماكرون - إلى بروكسل للتحدث في البرلمان الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي، حيث شكر قادة الاتحاد ودعا مرة أخرى إلى توريد المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230209/زيلينسكي-يؤكد-أنه-اضطر-لإجبار-شولتس-على-مساعدة-كييف-1073327507.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
"بوليتيكو": ماكرون استبدل زوجته بزيلينسكي
06:32 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 06:36 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن اجتماع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كاد ألا يتم بسبب خطط الرئيس الفرنسي الذهاب مع زوجته إلى المسرح.
بحسب ما نشرت "بوليتيكو"
الأمريكية، عندما ذهب الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي للقاء الزعماء الغربيين، لم يرسل قصر الإليزيه دعوة رسمية للرئيس الأوكراني.
وكاد الاجتماع ألا يتم، حيث كان ماكرون يعتزم قضاء تلك الأمسية برفقة زوجته في المسرح.
وأشار المقال أن مساعدي ماكرون عندما شاهدوا مقطع الفيديو لخطاب زيلينسكي الجاد في قاعة وستمنستر في لندن، سارعوا إلى إرسال دعوة وترتيب زيارة في وقت متأخر من الليل إلى باريس.
وقام زيلينسكي بجولة قصيرة في الدول الأوروبية، التقى خلالها مع سياسيين بارزين، وألقى خطابا في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي، طلب فيه بشكل شخصي تزويد بلاده بمقاتلات، ليسافر بعدها إلى باريس حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، الذي جاء خصيصًا من ألمانيا.
وبعد اجتماع باريس، ذهب زيلينسكي - مع ماكرون - إلى بروكسل للتحدث في البرلمان الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي، حيث شكر قادة الاتحاد ودعا مرة أخرى إلى توريد المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة إلى كييف.