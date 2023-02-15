https://sputnikarabic.ae/20230215/حماس-السعودية-تفرج-عن-المهندس-سليمان-حداد-ونجله-بعد-اعتقال-دام-4-أعوام-1073552905.html

"حماس": السعودية تفرج عن المهندس سليمان حداد ونجله بعد اعتقال دام 4 أعوام

"حماس": السعودية تفرج عن المهندس سليمان حداد ونجله بعد اعتقال دام 4 أعوام

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أن "السلطات السعودية أفرجت عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه يحيى"، مؤكدة أنهما على متن الطائرة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T11:45+0000

2023-02-15T11:45+0000

2023-02-15T11:45+0000

أخبار فلسطين اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071201426_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a72bcbd94200dede8db7873c45e144d9.jpg

وثمّن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في بيان له، "قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن الحداد وابنه"، معتبرًا ذلك "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".وأعرب الرشق عن أمله أن "تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، وأن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".وأكد "حرص حركته على علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية وأمّتنا العربية والإسلامية".وكانت السلطات السعودية قررت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الإفراج عن ممثل حركة "حماس" السابق لديها، محمد الخضري، والذي كان رهن الاعتقال، منذ عام 2019.وأوقفت السلطات السعودية فلسطينيين وأردنيين مقيمين على أراضيها، ومن بينهم الخضري، في فبراير/ شباط 2019، متهمة إياهم بـ"تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت "حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري (84 عاما) ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.وقضت المحكمة الجزائية السعودية، في أغسطس/ آب 2021، بالسجن 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري، إلى 3 أعوام.

https://sputnikarabic.ae/20211120/هنية-التغيير-في-سياسة-السعودية-تجاه-حركة-حماس-انعكس-على-بعض-الفلسطينيين-1050761535.html

https://sputnikarabic.ae/20150910/1015567712.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي