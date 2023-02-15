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https://sputnikarabic.ae/20230215/خامنئي-العدو-يتحدث-عن-طائراتنا-المسيرة-ويخفي-إنجازاتنا-الأخرى-1073557356.html
خامنئي: العدو يتحدث عن طائراتنا المسيرة ويخفي إنجازاتنا الأخرى
خامنئي: العدو يتحدث عن طائراتنا المسيرة ويخفي إنجازاتنا الأخرى
صرح قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن أعداء بلاده يتحدثون عن إنجازات إيران الدفاعية مثل الطائرات المسيرة ولكنهم يخفون الإنجازات... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:19+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" عن خامنئي تصريحاته خلال استقبال حشد من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة شمال غربي إيران، في حسينية الإمام الخميني في طهران.وأعرب قائد الثورة الإسلامية عن إجلاله لأبناء الشعب الايراني على ما قدموه في ذكرى الثورة في 11 فبراير/ شباط من العام الجاري، من خلال إقامة المسيرات الحاشدة، واصفًا ذلك اليوم بأنه كان "يوما تاريخيا".وانتقد خامنئي إنفاق بعض الدول الغنية مليارات الدولارات لإسقاط النظام الإيراني، وقال إن "بعضها يزعم أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى طريق مسدود، فإذا وصلنا إلى طريق مسدود، فلماذا ينفق العدو كل هذه الأموال لإسقاطنا؟".وفي وقت سابق، علّق خامنئي، يوم الأربعاء الماضي، على كارثة زلزال تركيا وسوريا التي وقعت، فجر الاثنين الماضي، وراح ضحيتها آلاف القتلى.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي، تعازيه لكل من سوريا وتركيا، قائلا: "نشعر بالأسى من أجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا"، متمنيًا الرحمة للمتوفين والصبر لذويهم.جاءت تصريحات خامنئي خلال استقبال حشد من قادة ومنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، تزامنًا مع ذكرى البيعة التاريخية لجمع من قادة القوات الجوية للإمام الخميني عام 1979.
https://sputnikarabic.ae/20230215/عبد-اللهيان-يتهم-أمریكا-وإسرائیل-والغرب-بالعمل-ضد-إيران-على-جميع-المستویات-1073540350.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار

خامنئي: العدو يتحدث عن طائراتنا المسيرة ويخفي إنجازاتنا الأخرى

13:19 GMT 15.02.2023
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AP Photo
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صرح قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن أعداء بلاده يتحدثون عن إنجازات إيران الدفاعية مثل الطائرات المسيرة ولكنهم يخفون الإنجازات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه التطورات والإنجازات هي التي تغضب العدو.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن خامنئي تصريحاته خلال استقبال حشد من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة شمال غربي إيران، في حسينية الإمام الخميني في طهران.
وأعرب قائد الثورة الإسلامية عن إجلاله لأبناء الشعب الايراني على ما قدموه في ذكرى الثورة في 11 فبراير/ شباط من العام الجاري، من خلال إقامة المسيرات الحاشدة، واصفًا ذلك اليوم بأنه كان "يوما تاريخيا".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
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وانتقد خامنئي إنفاق بعض الدول الغنية مليارات الدولارات لإسقاط النظام الإيراني، وقال إن "بعضها يزعم أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى طريق مسدود، فإذا وصلنا إلى طريق مسدود، فلماذا ينفق العدو كل هذه الأموال لإسقاطنا؟".
وفي وقت سابق، علّق خامنئي، يوم الأربعاء الماضي، على كارثة زلزال تركيا وسوريا التي وقعت، فجر الاثنين الماضي، وراح ضحيتها آلاف القتلى.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي، تعازيه لكل من سوريا وتركيا، قائلا: "نشعر بالأسى من أجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا"، متمنيًا الرحمة للمتوفين والصبر لذويهم.
جاءت تصريحات خامنئي خلال استقبال حشد من قادة ومنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، تزامنًا مع ذكرى البيعة التاريخية لجمع من قادة القوات الجوية للإمام الخميني عام 1979.
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