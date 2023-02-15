https://sputnikarabic.ae/20230215/خبير-الزلزال-سيؤدي-إلى-انفتاح-سياسي-على-سوريا-1073568289.html

خبير: الزلزال سيؤدي إلى انفتاح سياسي على سوريا

خبير: الزلزال سيؤدي إلى انفتاح سياسي على سوريا

نناقش في هذه الحلقة: استمرار وصول المساعدات الإنسانية لسوريا وتركيا؛ الغرب يزيد من دعم كييف بالأسلحة؛ واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا بعد مصادرتها... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T15:49+0000

2023-02-15T15:49+0000

2023-02-15T15:49+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073568126_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_046dc2447592f50cd1e35cefd74ee882.png

خبير: الزلزال سيؤدي إلى انفتاح سياسي على سوريا خبير: الزلزال سيؤدي إلى انفتاح سياسي على سوريا

تستمر المساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل من سوريا وتركيا، حيث أعلن العراق أنه سيقدم 90 ألف طن من النفط لكلا البلدين.وحول عمليات الإغاثة والمساعدات المقدمة، قالت مديرة مكتب مؤسسة "العرين" الإنسانية في حلب، الدكتورة إيمان قبلان، لـ"بلا قيود":وزار سوريا بعد الزلزال كل من وزير الخارجية الإماراتي و الأردني، كما حطت طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب بعد توتر في العلاقات دام نحو 12 عاما، فهل ستفتح هذه الكارثة أبواب الحل السياسي في سوريا؟عن هذا الموضوع، قال عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد لـ"بلا قيود":وحول عدم رد تركيا على مطالبات روسيا بضمان أمن القوافل الإنسانية لمساعدة سكان منطقة خفض التصعيد في إدلب والجزء الشمالي من محافظة حلب، أضاف الأحمد:واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا بعد مصادرتها في اليمنأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن واشنطن تدرس تسليم أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا، زعمت أنها كانت مرسلة إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية.وذكرت صحيفة أمريكية ، نقلا عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية، أن الجيش الأمريكي، يدرس إمكانية تخصيص هذه الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.وللتعليق على هذا الموضوع، يقول الخبير قي الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لـ"بلا قيود" عن حقيقة وأهداف المزاعم الأمريكية:وأشار البحري إلى أن أمريكا تريد من خلال هذه التصريحات إقحام إيران، وتأليب الرأي العام ضدها، وبأن هناك أسلحة إيرانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.بدوره، يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио