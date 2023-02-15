https://sputnikarabic.ae/20230215/خبير-عسكري-ضباط-أوكرانيون-يستخدمون-العنف-بحق-جنودهم-بسبب-عصيان-الأوامر-في-أرتيوموفسك-1073538118.html
خبير عسكري: ضباط أوكرانيون يستخدمون العنف بحق جنودهم بسبب عصيان الأوامر في أرتيوموفسك
خبير عسكري: ضباط أوكرانيون يستخدمون العنف بحق جنودهم بسبب عصيان الأوامر في أرتيوموفسك
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن ضباطا من الجيش الأوكراني يستخدمون العنف والضرب لحث الجنود والعناصر المتبقية في مدينة أرتيوموفسك على القتال، وكذلك... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T04:57+0000
2023-02-15T04:57+0000
2023-02-15T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.وأضاف ماروتشكوف، إنه يتم استخدام الضرب حتى الموت ويتم وضع بعضهم في زنزانات العقاب حيث يتم الاحتفاظ بالجنود لفترة طويلة دون ضوء وماء وطعام، ولا يسمح لهم حتى القيام بالاحتياجات الطبيعية لأي إنسان.وأشار ماروشكو إلى أن الضباط الأوكرانيين أنشأوا وحدات هجومية من "الحرس الوطني" ويجبرونهم على مهاجمة المواقع المحصنة التابعة للقوات الروسية، مما أدى إلى تكبدهم خسائر تصل إلى 70% من الأفراد.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230214/البيت-الأبيض-يلمح-إلى-عزم-قوات-كييف-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-1073525904.html
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روسيا
خبير عسكري: ضباط أوكرانيون يستخدمون العنف بحق جنودهم بسبب عصيان الأوامر في أرتيوموفسك
04:57 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن ضباطا من الجيش الأوكراني يستخدمون العنف والضرب لحث الجنود والعناصر المتبقية في مدينة أرتيوموفسك على القتال، وكذلك بسبب عصيانهم الأوامر العسكرية.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.
وأضاف ماروتشكوف، إنه يتم استخدام الضرب حتى الموت ويتم وضع بعضهم في زنزانات العقاب حيث يتم الاحتفاظ بالجنود لفترة طويلة دون ضوء وماء وطعام، ولا يسمح لهم حتى القيام بالاحتياجات الطبيعية لأي إنسان.
وأشار ماروشكو إلى أن الضباط الأوكرانيين أنشأوا وحدات هجومية من "الحرس الوطني" ويجبرونهم على مهاجمة المواقع المحصنة التابعة للقوات الروسية، مما أدى إلى تكبدهم خسائر تصل إلى 70% من الأفراد.
وفي وقت سابق، أعلن
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.