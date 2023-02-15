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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/خبير-عسكري-ضباط-أوكرانيون-يستخدمون-العنف-بحق-جنودهم-بسبب-عصيان-الأوامر-في-أرتيوموفسك-1073538118.html
خبير عسكري: ضباط أوكرانيون يستخدمون العنف بحق جنودهم بسبب عصيان الأوامر في أرتيوموفسك
خبير عسكري: ضباط أوكرانيون يستخدمون العنف بحق جنودهم بسبب عصيان الأوامر في أرتيوموفسك
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن ضباطا من الجيش الأوكراني يستخدمون العنف والضرب لحث الجنود والعناصر المتبقية في مدينة أرتيوموفسك على القتال، وكذلك... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T04:57+0000
2023-02-15T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.وأضاف ماروتشكوف، إنه يتم استخدام الضرب حتى الموت ويتم وضع بعضهم في زنزانات العقاب حيث يتم الاحتفاظ بالجنود لفترة طويلة دون ضوء وماء وطعام، ولا يسمح لهم حتى القيام بالاحتياجات الطبيعية لأي إنسان.وأشار ماروشكو إلى أن الضباط الأوكرانيين أنشأوا وحدات هجومية من "الحرس الوطني" ويجبرونهم على مهاجمة المواقع المحصنة التابعة للقوات الروسية، مما أدى إلى تكبدهم خسائر تصل إلى 70% من الأفراد.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230214/البيت-الأبيض-يلمح-إلى-عزم-قوات-كييف-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-1073525904.html
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خبير عسكري: ضباط أوكرانيون يستخدمون العنف بحق جنودهم بسبب عصيان الأوامر في أرتيوموفسك

04:57 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن ضباطا من الجيش الأوكراني يستخدمون العنف والضرب لحث الجنود والعناصر المتبقية في مدينة أرتيوموفسك على القتال، وكذلك بسبب عصيانهم الأوامر العسكرية.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.
وأضاف ماروتشكوف، إنه يتم استخدام الضرب حتى الموت ويتم وضع بعضهم في زنزانات العقاب حيث يتم الاحتفاظ بالجنود لفترة طويلة دون ضوء وماء وطعام، ولا يسمح لهم حتى القيام بالاحتياجات الطبيعية لأي إنسان.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
البيت الأبيض يلمح إلى عزم قوات كييف الانسحاب من أرتيوموفسك
أمس, 16:25 GMT
وأشار ماروشكو إلى أن الضباط الأوكرانيين أنشأوا وحدات هجومية من "الحرس الوطني" ويجبرونهم على مهاجمة المواقع المحصنة التابعة للقوات الروسية، مما أدى إلى تكبدهم خسائر تصل إلى 70% من الأفراد.
وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13 فبراير, 13:29 GMT
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