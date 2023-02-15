https://sputnikarabic.ae/20230215/دبابات-ليوبارد-الكندية-في-طريقها-إلى-أوكرانيا-عبر-بولندا-1073551979.html

دبابات "ليوبارد" الكندية في طريقها إلى أوكرانيا عبر بولندا

دبابات "ليوبارد" الكندية في طريقها إلى أوكرانيا عبر بولندا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، أن جميع دبابات "ليوبارد 2 إيه 4" الأربع التي وعدت كندا بها كييف قد وصلت إلى بولندا، حيث يتم بالفعل... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T11:24+0000

2023-02-15T11:24+0000

2023-02-15T11:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت أناند قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل: "وصلت أربع دبابات "ليوبارد 2 إيه 4" أرسلتها كندا إلى بولندا، حيث يتم تدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية استخدام هذه الدبابات".وأضافت أناند أن 25 مدربا كنديا يشاركون في تدريب الجيش الأوكراني.أعلنت برلين، في وقت سابق، عن خطط لإنشاء "تحالف الدبابات"، والتي يمكن أن تزود أوكرانيا بكتيبتين من دبابات "ليوبارد 2"، وهي عبارة عن 90 مركبة قتالية في التفسير العسكري الألماني ونحو 60 مركبة قتالية في التفسير العسكري الأوكراني، وفي وقت لاحق، ذكرت الحكومة أنه يجب فهم "الكتيبة" بدقة من وجهة نظر البلد الذي يتم فيه تزويد الدبابات.وفي السياق نفسه، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس الثلاثاء، أن الوضع حول الإعلان عن تسليم "ليوبارد 2" إلى كييف من قبل ألمانيا ودول أخرى بأنه ليس "مثمرًا".أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20230215/لافروف-روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-حول-انفجارات-التيار-الشمالي-1073551470.html

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