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رئيس البنك الدولي يتنحى عن منصبه قبل عام من انتهاء ولايته
رئيس البنك الدولي يتنحى عن منصبه قبل عام من انتهاء ولايته
أبلغ رئيس البنك الدولي ديفيد ملباس موظفيه أنه يخطط لمغادرة منصبه بنهاية العام المالي الحالي، أي قبل نحو عام من انتهاء ولايته. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T21:00+0000
2023-02-15T21:00+0000
اقتصاد
مسؤول أمريكي
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واشنطن- سبوتنيك. وقال المسؤول الدولي في خطاب: "زملائي الأعزاء، أكتب لأعلمكم أني أبلغت مجلس الإدارة بقراري بشأن اعتزامي التنحي عن منصبي كرئيس لمجموعة البنك الدولي بنهاية عامنا المالي".وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت أنه سيتنحى في غضون عام.وتنتهي السنة المالية للبنك الدولي في 30 يونيو/ تموز 2023، بينما كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 9 أبريل/ نيسان 2024.وعين ملباس المخضرم في الإدارات الجمهورية في منصبه في عام 2019 عندما كان دونالد ترامب رئيسا. وفي السابق عمل كوكيل لوزارة الخزانة للشؤون الدولية.خلال فترة رئاسته واجه البنك الدولي أزمات عالمية مثل جائحة كوفيد 19 والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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اقتصاد, مسؤول أمريكي, فيروس كورونا, العالم, الأخبار
اقتصاد, مسؤول أمريكي, فيروس كورونا, العالم, الأخبار

رئيس البنك الدولي يتنحى عن منصبه قبل عام من انتهاء ولايته

21:00 GMT 15.02.2023
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© flickr.com / Shiny Things
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أبلغ رئيس البنك الدولي ديفيد ملباس موظفيه أنه يخطط لمغادرة منصبه بنهاية العام المالي الحالي، أي قبل نحو عام من انتهاء ولايته.
واشنطن- سبوتنيك. وقال المسؤول الدولي في خطاب: "زملائي الأعزاء، أكتب لأعلمكم أني أبلغت مجلس الإدارة بقراري بشأن اعتزامي التنحي عن منصبي كرئيس لمجموعة البنك الدولي بنهاية عامنا المالي".
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وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت أنه سيتنحى في غضون عام.
وتنتهي السنة المالية للبنك الدولي في 30 يونيو/ تموز 2023، بينما كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 9 أبريل/ نيسان 2024.
وعين ملباس المخضرم في الإدارات الجمهورية في منصبه في عام 2019 عندما كان دونالد ترامب رئيسا. وفي السابق عمل كوكيل لوزارة الخزانة للشؤون الدولية.
خلال فترة رئاسته واجه البنك الدولي أزمات عالمية مثل جائحة كوفيد 19 والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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