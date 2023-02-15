https://sputnikarabic.ae/20230215/روسيا-ترسل-لكوبا-25-ألف-طن-من-القمح-دون-مقابل-1073577911.html
روسيا ترسل لكوبا 25 ألف طن من القمح دون مقابل
روسيا ترسل لكوبا 25 ألف طن من القمح دون مقابل
أعلنت نائبة وزير التجارة الخارجية، آنا تيرسيتا غونزاليس فراغا، أن روسيا أرسلت لكوبا 25 ألف طن من القمح دون مقابل، مشيراً إلى أن السفينة التي تشحن الحبوب وصلت... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T23:10+0000
2023-02-15T23:10+0000
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هافانا – سبوتنيك. وقالت المسؤولة: "باسم الحكومة والشعب الكوبي، تعرب عن خالص شكرنا للحكومة الروسية على إرسال 25 ألف طن من القمح، ما سيساهم في إنتاج المواد الغذائية لشعبنا".وشارك في الحفل الرسمي لتسليم المساعدات الإنسانية السفير الروسي آندريه غوسكوف.يشار إلى أن روسيا صدرت في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن.وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".
https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-تقرر-منح-لبنان-إمدادات-مجانية-من-القمح-ومنتجات-النفط--1073291863.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, القمح, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, القمح, العالم
روسيا ترسل لكوبا 25 ألف طن من القمح دون مقابل
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أعلنت نائبة وزير التجارة الخارجية، آنا تيرسيتا غونزاليس فراغا، أن روسيا أرسلت لكوبا 25 ألف طن من القمح دون مقابل، مشيراً إلى أن السفينة التي تشحن الحبوب وصلت إلى كوبا الأربعاء.
هافانا – سبوتنيك
. وقالت المسؤولة: "باسم الحكومة والشعب الكوبي، تعرب عن خالص شكرنا للحكومة الروسية على إرسال 25 ألف طن من القمح، ما سيساهم في إنتاج المواد الغذائية لشعبنا".
وشارك في الحفل الرسمي لتسليم المساعدات الإنسانية السفير الروسي آندريه غوسكوف.
يشار إلى أن روسيا صدرت في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح
، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن.
وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".