https://sputnikarabic.ae/20230215/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-في-22-فبراير-بشأن-تفجيرات-التيار-الشمالي-1073573273.html
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"
طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 شباط/فبراير بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T18:06+0000
2023-02-15T18:06+0000
2023-02-15T18:06+0000
روسيا
جلسة
إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي
نوردستروم
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجيرات خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الساعة 15:00 بنيويورك (23.00 بتوقيت موسكو) في 22 فبراير".هذا ويعتزم مجلس الدوما الروسي ( النواب)، يوم غد الخميس، النظر في اقتراح إجراء تحقيق دولي عاجل في الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش في 8 شباط / فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أنه بسبب عمل الخط، لن ترغب ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.ووقعت هجمات في 26 أيلول/سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو هجوم إرهابي واضح.ولم تستبعد كل من ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب مقصودة.
https://sputnikarabic.ae/20221003/روسيا-عازمة-على-كشف-المسؤولين-عن-تخريب-خطوط-أنابيب-نورد-ستريم-وفد-تركي-يزور-ليبيا--1068561137.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جلسة, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي, نوردستروم
روسيا, جلسة, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي, نوردستروم
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"
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طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 شباط/فبراير بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجيرات خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الساعة 15:00 بنيويورك (23.00 بتوقيت موسكو) في 22 فبراير".
هذا ويعتزم مجلس الدوما الروسي ( النواب)، يوم غد الخميس، النظر في اقتراح إجراء تحقيق دولي عاجل في الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
ونشر هيرش في 8 شباط / فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أنه بسبب عمل الخط، لن ترغب ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.
ووقعت هجمات في 26 أيلول/سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو هجوم إرهابي واضح.
ولم تستبعد كل من ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب مقصودة.