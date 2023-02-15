سكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم... صور وفيديو
14:12 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 14:59 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Suhaib Omarayaسكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حصري
ترمق الحاجّة أم خالد أطفال حيّها وهم يحملون على ظهورهم ما انتشلوه من بقايا أثاث منازلهم التي دمرها الزلزال، كما منزلها المهدد بالسقوط في حي "العقبة" بمدينة حلب.
تقول أم خالد لـ"سبوتنيك"، وهي تسند ظهرها إلى (مفرش سرير) نجا من الضرر، وتم وضعه إلى جانب قطع أثاث أخرى في ساحة صغيرة على أطراف الحي: "إيش بدّي إحكيلك (ماذا سأقول لك عن) ع العالم اللي ماتت وع (عن) العالم اللي انخربت بيوتها".
قطار من أطفال وشبان الحي يمتد من أطراف حي العقبة الذي يقع على تل مرتفع بمدينة حلب، يمتد من حارات الحي المرتفعة على تل، نحو منطقة منخفضة تتصل مع الأسواق القديمة في المدينة، ليتم تجميع الأثاث الذي تم انتشاله من تحت أنقاض المنازل المدمرة، وتلك الآيلة للسقوط.
ألوان الثياب التي تحملها بعض الأمهات بعدما انتشلنها من خزائن ملابس أولادهن التي ترزح تحت الأنقاض، تشي بشيء من التضاد اللوني مع الركام الباهت الذي ابتلع منازلهم في غفلة عين.
© Sputnik . Suhaib Omarayaسكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
سكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
© Sputnik . Suhaib Omaraya
يختزل حي "العقبة"، تاريخ حلب المديد، إذ تشير الشواهد التاريخية إلى أن هذه البقعة كانت "حلب الأولى" منذ 3400 سنة خلت، فيما تشير الحفريات الأثرية الحديثة إلى أنها أقدم من ذلك بكثير.
تكمل أم خالد حديثها بحسرة عن جيرانها الذين خطفهم الزلزال، وتستذكر على وجه التحديد الضحايا الاطفال.
تشعر السيدة الحلبية المنكوبة بالخوف من المجهول القادم: "ماذا سنفعل.. كيف سيعيش الناس الآن في ظل الغلاء الفاحش... أنا أعيش حاليا عند جارتي، لكن الناس ليس لديها مكان تعيش فيه".
الحي الذي يتربع فوق تل مرتفع يطل على جميع أسواق حلب التاريخية، ينطوي على "الشارع المستقيم" الأثري الذي بناه الإسكندر الكبير المقدوني وخليفته "سلوقس نيكاتور" على الأطراف الجنوبية للحي.
© Sputnik . Suhaib Omarayaسكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
سكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
© Sputnik . Suhaib Omaraya
عمقه التاريخي، ومنازله الحجرية القديمة، تتيح تصور الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا الحي الذي يتحلق حوله "نهر قويق" المتدفق من منابعه في منطقة (غازي عنتاب) التركية.
على درج "باب السقطية" الأثري، صعدت كاميرا "سبوتنيك" باتجاه حي "العابد" المحاذي لـ "العقبة".
"ثمة دمار ممتد على طول الطريق"، يقول "أبو سمير" وهو أحد سكان حي "العابد"، قبل أن يكمل الرجل بهدوء ممتن لبقائه وعائلته على قيد الحياة: "انهار البناء الذي كنت أسكن فيه.. الحمد لله كل عائلتي بخير".
© Sputnik . Suhaib Omarayaسكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
سكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
© Sputnik . Suhaib Omaraya
يبرر أبو سمير بقاء الكثير من سكان حي "العابد" في منازلهم المهددة بالانهيار، متسائلا: "وين بدهم يروحوا (أين سيذهبون)"، في إشارة إلى الظروف القاسية التي يعانيها السوريين في ظل الحصار الغربي، وصعوبة تأمين بدائل للسكن بسبب الضغوط المعيشية الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
في إحدى الحارات التي تتوسط حيي "العقبة" و"العابد"، يقف "محمد عتيق" في استراحة قصيرة تحت دفء الشمس، بعدما قضى ساعات الصباح في انتشال أثاث منزله المدمر.
© Sputnik . Suhaib Omarayaسكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
سكان حلب ينتشلون بقايا ذكرياتهم من تحت أنقاض منازلهم
© Sputnik . Suhaib Omaraya
يقول عتيق لـ"سبوتنيك" وهو يشير بيده إلى أحد أبنية الحي: "هنا خسرنا جيراننا من بيت العقاد وقناعة والسمان.. وهناك آخرين من أقربائي من عائلة عتيق أيضا".
يرشدنا الرجل الحلبي إلى الأبنية التي دفن سكانها أسفل أنقاضها بعدما ضربها الزلزال، وبكلمات لا يدرك كُنهها سوى الناجين من الموت، يقول أحد جيران عتيق لـ "سبوتنيك": "في اللحظات الأولى.. قمنا بعمليات الإنقاذ.. قبل أن تصل فرق الدفاع المدني.. الحمد لله".